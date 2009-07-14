زیرساختهای بازگشایی بازارچه "کوزه رش" سلماس آماده شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، غلامحسین عماری بعد از ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی ششمین نشست مشترک مسئولان بازرگانی آذربایجان غربی با استان " وان " ترکیه در ارومیه افزود: این بازارچه که از سال 70 تعطیل شده است یکی از موفقترین بازارچه های مرزی دو استان آذربایجان غربی و وان ترکیه در زمان فعالیت خود بود.

وی ادامه داد: ظرفیتهای امنیتی و نیز جاده ای در این منطقه برای این منظور فراهم است و می توان از این ظرفیتها برای توسعه تجارت دو طرف به نحو مطلوب بهره برداری کرد.

عماری خاطرنشان کرد: در سال 83 مراحل بازگشایی این بازارچه به تصویب هیئت دولت ورسید و نیز در دور دوم سفر ریاست جمهوری بر بازگشایی این بازارچه تاکید شد، ولی با این حال طرف ترکیه ای، به بهانه انجام کار مطالعاتی در این مرز مانع از بازگشایی مجدد آن شده است.

وی یادآور شد: این بازراچه در زمان فعالیت خود به دلیل وجود مناسبتهای قومی و فامیلی مرز نشینان دو طرف، از فعالیت بسیار زیادی در زمینه تجارت مرزی برخوردار بود.

فرماندار شهرستان سلماس افزود: شهرستان سلماس بدلیل تولید افزون بر 150 تن سیب درختی در سال ظرفیت بالایی برای صادرات این محصول و نیز سایر محصولات کشاورزی به استانهای همجوار ترکیه دارد.

عماری اظهار داشت: با بازگشایی این مرز توان تجارت مرزی و مرزنشینان این منطقه افزایش یافته و برای بیش از 150 هزار نفر اشتغالزایی می شود.

بازارچه "کوزرش" سلماس در فاصله 45 کیلومتری غرب این شهرستان واقع است و با شهر "گیل جک" از استان "وان" ترکیه مرز مشترک دارد.

این بازارچه از در سال 69 و 70 اقدام به فعالیت نمود و عمده محصولات صادراتی در این زمان شامل محصولات کشاورزی منطقه و عمده واردات از این مرز نیز شامل شکر، چای، روغن نباتی بود.