تساوی الشن مرادی در دور سوم مسابقات/ دیدار با حریف هلندی در دور چهارم

به گزارش خبرنگار مهر، در دور سوم مسابقات شطرنج بین‏‎المللی آزاد یونان الشن مرادی استاد بزرگ کشورمان روز سه شنبه با مهره سفید مقابل "آرگیاندیپ داس" از هند به نتیجه تساوی دست یافت و جمع امتیازات خود را به 5/2 رساند. این استاد بین‎المللی هندی دارای درجه بین‎المللی 2392 است. الشن مرادی در دور چهارم مسابقات یونان با استاد فیده هلند دیدار خواهد کرد.

رقابت‎های شطرنج آزاد بین‎المللی یونان از 21 تیرماه در "ردیمنو" آغاز شده است. 180 شطرنجباز در قالب 18 استاد بزرگ، 19 استاد بین‎المللی و 7 استاد فیده از 26 کشور برگزار کننده این مسابقات هستند. رقابت‎های یونان طی 9 دور به روش سوئیسی برگزار خواهد شد.