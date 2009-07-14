  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۵۲

شطرنج بین‎المللی یونان/

تساوی الشن مرادی در دور سوم مسابقات/ دیدار با حریف هلندی در دور چهارم

تساوی الشن مرادی در دور سوم مسابقات/ دیدار با حریف هلندی در دور چهارم

استاد بزرگ شطرنج کشورمان دیدار مقابل استاد بین‎المللی هند در دور سوم مسابقات آزاد بین‏المللی یونان را با نتیجه تساوی تمام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در دور سوم مسابقات شطرنج بین‏‎المللی آزاد یونان الشن مرادی استاد بزرگ کشورمان روز سه شنبه با مهره سفید مقابل "آرگیاندیپ داس" از هند به نتیجه تساوی دست یافت و جمع امتیازات خود را به 5/2 رساند. این استاد بین‎المللی هندی دارای درجه بین‎المللی 2392 است. الشن مرادی در دور چهارم  مسابقات یونان با استاد فیده هلند دیدار خواهد کرد.

رقابت‎های شطرنج آزاد بین‎المللی یونان از 21 تیرماه در "ردیمنو" آغاز شده است. 180 شطرنجباز در قالب 18 استاد بزرگ، 19 استاد بین‎المللی و 7 استاد فیده از 26 کشور برگزار کننده این مسابقات هستند. رقابت‎های یونان طی 9 دور به روش سوئیسی برگزار خواهد شد.

کد مطلب 912294

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها