تساوی الشن مرادی در دور سوم مسابقات/ دیدار با حریف هلندی در دور چهارم

به گزارش خبرنگار مهر، در دور سوم مسابقات شطرنج بینالمللی آزاد یونان الشن مرادی استاد بزرگ کشورمان روز سه شنبه با مهره سفید مقابل "آرگیاندیپ داس" از هند به نتیجه تساوی دست یافت و جمع امتیازات خود را به 5/2 رساند. این استاد بینالمللی هندی دارای درجه بینالمللی 2392 است. الشن مرادی در دور چهارم مسابقات یونان با استاد فیده هلند دیدار خواهد کرد.
رقابتهای شطرنج آزاد بینالمللی یونان از 21 تیرماه در "ردیمنو" آغاز شده است. 180 شطرنجباز در قالب 18 استاد بزرگ، 19 استاد بینالمللی و 7 استاد فیده از 26 کشور برگزار کننده این مسابقات هستند. رقابتهای یونان طی 9 دور به روش سوئیسی برگزار خواهد شد.
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