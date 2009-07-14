اوباما استراتژی خاصی در قبال ایران ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الوطن کویت، "آرون دیوید میلر" که در هفت دولت آمریکایی سمت مشاور امور خاورمیانه را داشته است، در ادامه افزود: با توجه به پیچیدگی های خاص گفتگوی ایران و آمریکا، هر گونه پیشرفتی در این موضوع به کندی انجام می شود.

وی افزود: آمریکا در عراق مصالحی دارد که باید برای حل این قضایا با ایران گفتگو کند.

میلر در ادامه تاکید کرد: هرگاه فشارها و تحریم ها بر ایران افزایش یافته است، موضع این کشور حالت دفاعی بیشتری به خود گرفته است.

این مشاور برجسته خاطرنشان کرد: اوباما همچنان در قبال ایران هیچ استراتژی قابل بحثی ندارد.