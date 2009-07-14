به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، در جلسه کمیته زنان که به ریاست "داتو ووراوی ماکودی" برگزار شد، چنگدو را به دلیل سابقه برگزاری جام ملت های آسیا 2004 و جام جهانی زنان 2007 بر دیگر گزینه‌ها ترجیح دادند.

به علاوه چنگدو قسمتی از مناطق اجرایی ویژن آسیا در کشور چین هم هست که با اجرای مهمترین مسابقات فوتبال زنان قاره می تواند شور فوتبال در این استان را بالاتر بیاورد و دردهای ناشی از فاجعه زلزله "سیچوان" را به فراموشی بسپارد.

در این جلسه به علاوه برای بررسی بیشتر میزبانی فستیوال دختران در فیلیپین، روش‌های جذب داوری و حذف شرایط سن داوری زنان بطور موقت توافق حاصل شد.

همچنین قرار شد کشورهایی که حداقل 20 درصد شرایط توسعه فوتبال زنان در کشور خود را بدست می آورند از کمک 27 که کمکی مالی برای پرداخت دستمزد مربیان است برخوردار شوند. همه این تصمیمات به کمیته اجرایی ارجاع شد تا درباره تصویب نهایی آن در جلسه روز چهارشنبه بحث شود.