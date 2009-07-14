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۲۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۶:۰۹

شرایط انتخاب بهترین داور و کمک داور سال آسیا اعلام شد

شرایط انتخاب بهترین داور و کمک داور سال آسیا اعلام شد

کمیته داوران کنفدراسیون فوتبال آسیا شرایط انتخاب بهترین داور و کمک داور سال آسیا را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، در جلسه این کمیته که به ریاست "یوسف یعقوب السرکال" از امارات متحده عربی برگزار شد، قرار گذاشته شد داورانی که کمتر از نمره متوسط 8.4 و آنهایی که دوبار پایین تر از 8.4 می گیرند از فهرست داوران منتخب سال خارج شوند.

اعضا همچنین مقرر کردند که تبادل داوران فوتسال با یوفا شکل بگیرد تا جایی که داوران فوتسال آسیایی به حد قضاوت در بازیهای اروپایی برسند و توسط آنها برای داوری مسابقات انتخاب شوند.

همچنین کتاب جدید راهنمای تست بدنی داوران که داوران و کمک داوران به عنوان مرجع رسمی سطح آمادگی در دوره مشخصی از آن استفاده می کنند به تصویب رسید. همه این تصمیمات برای تصویب نهایی به کمیته اجرایی ارسال شد.

کد مطلب 912330

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