انفعال دولت مصر درباره تعیین سفیر جدید رژیم صهیونیستی در قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه مصری "الشروق الجدید"، "شائول کمیسا" که برای احراز پست سفیر رژیم صهیونیستی در قاهره توسط لیبرمن معرفی شده است، در بین افکار عمومی به عقاید خیلی افراطی و پیروی شدید از لیبرمن معروف است.

کمیسا از اعضای حزب افراط گرای "اسرائیل بیتنا" نیز هست، که ریاست آن بر عهده لیبرمن است.

پیش بینی می شود در روزهای آتی مخالفت های گسترده ای با تعیین این سفیر در مصر بوجود آید.

در عین حال یک منبع مصری که نخواست نامش فاش شود از ارسال پیام قاهره به تل آویو با این مضمون خبر داده است که؛ اگر خواهان بدتر نشدن روابط با مصر هستید، شخص دیگری را به عنوان سفیر خود در قاهره معرفی کنید.

احتمال می رود در روزهای آتی مخالفت قاهره با تعیین "شائول کمیسا" شکل جدی تر و رسمی تری به خود بگیرد و از محافظه کاری کنونی خارج شود.

پیش از این لیبرمن در سخنانی خطاب به رئیس جمهوری مصر گفته بود "مبارک به جهنم برود"؛ این صحبت های لیبرمن که با امتناع وی از سفر به مصر همزمان شده بود با واکنش شدید قاهره و عذرخواهی رسمی "شیمون پرز" و "ایهود اولمرت" از قاهره همراه شد.