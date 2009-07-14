به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، کامران علی مددی بعداز ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: معاون فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی استان کرمانشاه سال گذشته موفق شد به بیش از 400 هزار نفر در بخشهای گوناگون آموزش دهد.
وی با بیان اینکه رویکرد اصلی این حوزه آگاهسازی عمومی و جلب مشارکتهای مردم برای اجرای برنامههای پیشگیرانه است، گفت: در سال گذشته 365 هزارنفر تحت پوشش برنامههای آموزشی پیشگیری از اعتیاد این معاونت قرار گرفتند.
مددی در ادامه از راهاندازی پایگاههای سلامت اجتماعی در استان خبر داد و گفت: در این طرح محلههای آسیب پذیر شناسایی و افرادی بهعنوان تسهیلگر در این پایگاهها به آموزش کسانی میپردازند که علاقمند به خدماترسانی به هم محلیهای خود برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی هستند.
وی تصریح کرد: 32 پایگاه با برنامههای سیار از محل اعتبارات دور دوم سفرهای ریاست جمهوری با 300 میلیون تومان راه اندازی میشود.
معاون فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به اینکه دو مرکز دولتی و هفت مرکز غیردولتی ترک اعتیاد زیر نظر بهزیستی در استان وجود دارد، گفت: هفت هزار و 500 نفر در سال گذشته تحت درمان در این مراکز قرار گرفتند.
وی از مرکز ترک اعتیاد "سفیدچقا" بهعنوان یکی از مراکز نمونه کشور یاد کرد و گفت: این مرکز هم اکنون بهعنوان الگویی در کشور مطرح است که در آن معتادین بیخانمان کاملاً به خواست خود پس از ترک اعتیاد آموزشهای حرفه آموزی بهمنظور کسب شغل میبینند.
مددی تصریح کرد: در تلاشیم تا پناهگاهی شبانه برای معتادان تهیه کنیم تا در زمستان علاوه بر ارائه خدماتی مانند یک وعدهی غذایی گرم و لباس مناسب به آنان سرپناهی برای معتادان بیخانمان نیز باشد.
معاون فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: خط مشاوره خانواده در استان راه اندازی شده و همشهریان می توانند از این پس با تماس با شماره تلفن 148 خدمات مشاورهای خود را دریافت کنند.
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