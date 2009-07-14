دانشجویان پزشکی شیراز آموزش سلامت در مدیریت بحران را فرامی گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محمد جواد مرادیان ظهر سه شنبه در نشستی با خبرنگاران با بیان اینکه دانشجویان سال آخر پزشکی که در بخش بیهوشی آموزش می بینند این دوره را به مدت سه روز می گذرانند، افزود: در این دوره های آموزشی دانشجویان با مفاهیم اولیه آموزشهای مرتبط با حوادث پیش بینی نشده به صورت کارگاهی و عملی آشنا می شوند.

وی با اشاره به اینکه این دوره در یکی از دانشگاه های تهران به صورت اختیاری برگزار می شود، گفت: اما در دانشگاه علوم پزشکی شیراز کل دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی برای نخستین بار در سطح کشور حضور می یابند.

رئیس مرکز مدیریت حواث و فوریتهای پزشکی استان فارس اظهار داشت: در حال حاضر سیستم درمانی ما، زودتر و یا دیرت ویزیت شدن بر اساس نوبت دهی بوده یعنی بیماری که زودتر مراجعه می کند سریعتر توسط پزشک معاینه می شود در حالیکه در حوادث، بیماران باید طبقه بندی شوند از این رو آموزش پزشکان برای اشنایی آنها با شرایط بحرانی ضروری است.

مرادیان عنوان کرد: عنوانهای درسی این دوره شامل مفاهیم مدیریت بحران، چگونگی اولویت بندی بیماران در حوادث(تریاژ)، آشنایی با سامانه مدیریت صحنه (ICS) و آشنایی با مفاهیم پدافند غیر عامل است.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه شیوه معاینه و درمان بیمار در اورژانس پیش بیمارستانی شبیه درمان بیماران و مصدومان در حوادث است و همچنین به دلیل تخصصی بودن برخی از تجهیزات واقدامات در آمبولانسها، یک تجربه حضور در ماموریت 115 با نظارت مربی به کارگاه اضافه شد که بر اساس آن دانشجویان پس از آشنایی با تجهیزات و وسایل آمبولانس در یک ماموریت واقعی نیز شرکت کنند.