نظر خانه موسیقی در باره ارکستر موسیقی ملی اعلام می شود

سخنگوی خانه موسیقی با اعلام این مطلب گفت: در جلسه شورای عالی خانه موسیقی که امروز تشکیل شد، اعضای این شورا پیرامون برخی مسائل از جمله مسائل اخیر ارکستر ملی و به بحث و گفتگو پرداختند.

داریوش پیرنیاکان در ادامه افزود: در این جلسه فرهاد فخرالدینی نیز حضور داشت و توضیحاتی در این زمینه ارائه داد، منتهی قرار بر این شد که خانه موسیقی جلسه مشترکی را پیرامون همین موضوع با مسئولان دفتر موسیقی وزارت ارشاد برگزار کند و پس از بررسی های بیشتر تمامی جوانب آن، نظرنهایی خود را در این خصوص اعلام کند.

وی همچنین درباره برخی از مواردی که در این جلسه قرار است با مسئولان ارشاد مطرح شود تصریح کرد: یکی از این موارد به واگذاری ارکستر ملی به بنیاد رودکی مربوط می شود؛ البته این موضوع در زمان ریاست دکتر احمدی(رئیس سابق دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) نیز مطرح شده بود که در آن موقع خود دفتر موسیقی با آن مخالف بوده است.



پیرنیاکان در ادامه افزود: بنیاد رودکی یک بنیاد نیمه دولتی است و اگر ارکستر ملی به این مرکز واگذار شود نوازندگانی که 11 سال در آن به فعالیت پرداخته اند از نظر برخی موارد حقوقی دچار مشکل خواهند شد؛ در هر صورت خانه موسیقی تا زمان روشن شدن کامل اتفاقات پیرامون ارکستر ملی صبر خواهد کرد.



اعضای شورای عالی خانه موسیقی عبارتند از : محمدرضا شجریان،مصطفی کمال پورتراب،هوشنگ ظریف ،داود گنجه ای،فرهاد فخرالدینی،شاهین فرهت وکامبیز روشن روان.