مرادی فینال جام پادشاهی بحرین را قضاوت می کند

به گزارش خبرنگارمهر، فدراسیون فوتبال بحرین طی نامه ای به فدراسیون فوتبال ایران از مسعود مرادی داوربین المللی فوتبال کشورمان برای قضاوت حساس دو رقیب سنتی فوتبال بحرین دعوت کرد.

این دیدار روز جمعه 26 تیرماه درشهرمنامه بحرین بین المحرق و الرفاع دو تیم باسابقه و پرطرفدار فوتبال این کشور به شمارمی روند برگزارخواهد شد و همه ساله دیدار این دو رقیب سنتی را یک داورخارجی قضاوت خواهد کرد. به همین منظور مسعود مرادی روز پنج شنبه عازم بحرین می شود.

مسعود مرادی به دلیل شرکت درکلاس داوران برگزیده آسیا درمالزی درهفته اول مسابقات لیگ برتر قضاوت نخواهد کرد.