علی رضا زهیری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: تاکنون بیش از 900 اثر به دبیرخانه کتاب سال حوزه ارسال شده است که با توجه به تمدید مهلت ارسال آثار تا پایان تیرماه پیش بینی می شود این تعداد به یک هزار و 500 اثر افزایش یابد.

مدیر اجرایی کتاب سال حوزه افزود: با پایان یافتن زمان ارسال آثار تا 30 تیر ماه، داوری عمومی آثار از ابتدای مرداد ماه آغاز شده و تا اواخر این ماه ادامه می یابد. در شهریور ماه نیز داوری تخصصی آثار در 13 محور تخصصی آغاز خواهد شد.

وی افزود: در این دوره از کتاب سال حوزه 120 تا 130 داور آثار دریافتی را در محورهای تخصصی فقه، حقوق و اصول، فلسفه و کلام، قرآن و حدیث، ادبیات، تاریخ و سیره، دانش سیاسی، علوم تربیتی و اجتماعی، اخلاق و عرفان، کتاب شناسی و کلیات، ترجمه، اقتصاد، تصحیح و تحقیق و تکنولوژی آموزشی ارزیابی خواهند کرد.