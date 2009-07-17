کاهش 20 درصدی قیمت مواد مخدر در بازار

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به افزایش کشفیات نیروی انتظامی تا حد بی سابقه در 3 ماهه اول سال جاری، متاسفانه بر اساس یک پژوهش میدانی با عرضه بیشتر مواد مخدر روان گردان صنعتی و کاهش قیمت مواد مخدر مواجه هستیم .

با توجه به بررسی های انجام شده بعد از تغییر الگوی مصرف از مواد مخدر سنتی به مواد روان گردان صنعتی ، هر دو گروه از مواد مخدر تا حدود 20 درصد در بازار خرده فروشی مصرف کاهش قیمت یافته اند.

این آسیب شناس علوم اجتماعی در ادامه تاکید کرد: با توجه به کنترل شدید مرزها ، قاچاقچیان از ذخایر قبلی خود بازار مصرف را اشباع نموده اند به همین دلیل باید مسئولان امر با برنامه ریزی اقدامات پیشگیرانه ای در این زمینه انجام دهند.

ابهری با اشاره به اینکه سادگی و سهولت تولید مواد روان گردان صنعتی یعنی استفاده از قرص های شیمیایی بعلاوه بعضی از اسیدها منجر به تولید قرصهای اکستازی می شود ، گفت: تا 70 درصد بعد از 2 یا 3 بار مصرف مواد مخدر صنعتی توهم کامل ، عدم تطبیق فاصله ها و ضعف کنترل رفتار به سوی مصرف کننده می آید.

کارشناسان معتقدند سهولت تولید مواد روان گردان صنعتی در کوچکترین فضا حتی در برخی از آشپزخانه ها و همچنین با توجه به اینکه برخی از سایتها فرمول ساخت را عرضه می کنند باعث بالا رفتن عرضه اینگونه مواد شده است.

این محقق واستاد دانشگاه افزود: مخلوط کردن مواد مخدر از هر گروه یعنی از رنگ مو و شیر خشک و خرمای گندیده به مواد سنتی بیماریهای غیر قابل علاج دستگاه گوارشی را بدنبال دارد . در مورد روان گردانهای صنعتی نیز این حرکت صادق است یعنی مخلود نمودن لوله بازکن های صنعتی و قرص های بسیار خطرناک برای ساخت هروئین و کراک خطر عفونتهای خونی را به همراه دارد.

به مواد مخدر تزریقی تا حدود 80 درصد اقلام غیر قابل قبول اضافه می کنند که باعث مرگهای ناگهانی ، از دست دادن بینایی و فلج کلی سیستم عصبی می شود ابهری

به گفته ابهری مصرف کنندگان حرفه ای برای تامین مخارج اعتیاد خود بخشی از مواد خریداری شده را مصرف کرده وقسمت دیگر را با مخلوط کردن مواد مرگ آور به دیگران می فروشند تا هزینه های خود را جبران کنند.

عدم کنترل دقیق معتادان ترک داده شده و عدم پذیرش جامعه نسبت به اینگونه افراد باعث بازگشت مجدد آنها به اعتیاد و خرده فروشی می شود.

این متخصص علوم رفتاری با اشاره به اینکه در مورد مواد مخدر تزریقی تا حدود 80 درصد به این گونه مواد اقلام غیر قابل قبول اضافه می کنند ، افزود: مرگهای ناگهانی ، از دست دادن بینایی ، فلج کلی سیستم عصبی از عوارض اولیه مصرف اینگونه مواد هستند.

ابهری اظهار داشت: آموزش و اطلاع رسانی گسترده ، عرضه امکانات ترک اعتیاد با قیمتهای ارزان یا رایگان ، کنترل و پیشگیری وضعیت افرادی که ترک کرده اند ، اشتغالزایی و ایجاد امکانات رفاهی و تفریحی برای آنها ، درمانهای شخصیتی و روحی و روانی به عنوان اصلی ترین قسمت ترک اعتیاد که در بسیاری از مواد نادیده گرفته می شوند راهکار اساسی ترک اعتیاد مطلوب و مثبت می باشد .

این استاد دانشگاه گفت: اطلاع رسانی به جوانان در مورد واقعیت مواد روان گردان صنعتی مقابله قاطع با فروشندگان و عرضه کنندگان و تهیه و تدوین قوانین اساسی بازدارنده می تواند راهگشای مبارزه با این بیماری خانمان سوز قرن باشد. اما یک واقعیت تلخ را باید مطرح کرد و آن اینکه برای بعضی از اقلام مخدر صنعتی از سوی ناتوی فرهنگی و سیاسی بویژه نهادهای برنامه ریزی خارج از کشور یارانه پرداخت می شود تا تعداد بیشتری از فرزندان ما را به این باتلاق بکشاند .