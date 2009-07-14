7.6 میلیارد دلار صادرات بخش معدن در سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، محمد مسعود سمیعی نژاد بعد از ظهر سه شنبه در نشست سراسری نظام مهندسی معدن ایران در ساری با اشاره به اینکه صادرات مواد معدنی در سال گذشته رتبه اول صادرات غیر نفتی کشور را کسب کرد، گفت: بخش معدن کشور برخلاف بحران مالی جهان در سال گذشته به علت اینکه پتانسیل و استعداد کاملا داخلی محسوب می شود، رشد بسزایی داشته است.

وی پتانسیل و ظرفیتهای بخش معدن کشوربرتر و متمایز از دیگر کشورهای منطقه اعلام کرد و یادآور شد: هیچ کشوری در منطقه نمی تواند با معادن ایران رقابت کند.

به گفته وی، تنها با سرمایه گذاری در معادن کشور می توانیم بر اساس سند چشم انداز رتبه اول منطقه را کسب کنیم.

سمیعی نژاد خاطرنشان کرد: طبق استراتژی برنامه پنجم توسعه با افزایش برداشت از معادن قطعی به میزان یک درصد، تولید بخش معدن به 500 میلیون تن در هر سال افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه تیم بازرسی وزارتخانه به صورت مستمر در استانها حضور دارند، یادآور شد: در سال گذشته 410 معدن که از سوی مسئولان فنی سازمان نظام مهندسی معدن فعال اعلام شده بودند، پروانه بهره برداری آنان به علت غیر فعال بودن باطل شد.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن ادامه داد: تشکیل سازمان نظام مهندسی معدن به منظور افزایش نظارت بر امور معادن کشور است.

وی با تاکید بر اینکه وزارت صنایع و معادن در تدوین دستورالعملها و ضوابط نقش نظام را پر رنگتر ببیند، اظهار داشت: یکی از اهداف تشکیل نظام مهندسی معدن تبدیل بخش سنی به مهندسی روز معدن کاری است.

به گفته وی، از این پس به معادنی اجازه فعالیت داده خواهد شد که مسائل فنی و خدماتی آنان در محل کار مشخص و شفاف باشد.

سمیعی نژاد با اعلام اینکه با مسئولان فنی که به صورت مستمر در معادن حضور نداشته باشند برخورد می شود، خاطرنشان کرد: جدیت و تصمیم گیری های سازمان نظام مهندسی معدن در افزایش ایمنی معادن تاثیر بسزایی خواهد داشت.

وی با عنوان اینکه در سال گذشته تفاهمنامه ای جهت تسریع در توسعه بخش معدن با محیط زیست منعقد شد، بیان کرد: به همین جهت کارگروه فنی در وزارت صنایع و معادن تشکیل شده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنایع و معادن با اشاره به اینکه رابطه بلای جان قانون در کشور شده است، گفت: با وجود قانون برای همه امور مردم برای پیشبرد اهداف به جای بهره گیری از قانون از رابطه استفاده می کنند.

وی افزود: در صورت شکایت مردم و برخورد با افراد متخلف در دستگاه های اجرایی دیگر هیچ شخصی در ادارات دولتی جرات سرپیچی از قانون را نخواهد داشت.