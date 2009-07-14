امام جمعه رشت بر لزوم رسیدگی بیشتر به امور افراد ناتوان تاکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، نماینده ولی فقیه در گیلان و امام جمعه رشت بعد از ظهر سه شنبه در دیدار مدیران و کارکنان تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی استان، افزود: در دین مبین اسلام برای رسیدگی بیشتر به امور افراد ناتوان در جامعه سفارشهای زیادی شده است که در جمهوری اسلامی تامین اجتماعی، بهزیستی و کمیته امداد مسئول رسیدگی به امور افراد هستند.

وی همچنین تامین آینده افراد را از سفارشات دیگر دین مقدس اسلام عنوان کرد و اظهار داشت: بخشی از این وظیفه را هم اکنون تامین اجتماعی به عهده دارد.

آیت الله قربانی با بیان اینکه بر اساس روایات اسلامی بهترین مردم، خدمتگزارترین آنها هستند، گفت: خدمت محرومان از امتیازات دولت نهم است.

وی تامین اجتماعی را از ضروریات اجتناب ناپذیر جامعه دانست و افزود: سازمان تامین اجتماعی یکی از مراکز و نهادهای بسیار ارزشمند در کشور است و این سازمان در خدمتگزاری به اقشار آسیب پذیر و کارگران نقش مهم و بی بدیلی دارد.

نماینده ولی فقیه در گیلان ادامه داد: این سازمان یک نقطه امیدی برای همه بیمه شدگان تامین اجتماعی است که بتوانند با مراجعه به این مراکز در سراسر استان حداقل نیازهای درمانی خود را برطرف کنند.

مدیران کل تامین اجتماعی و بیمه خدمات درمانی نیز در این دیدار گزارشی از فعالیتهای بیمه ای و درمانی خود ارائه کردند.