سومین کارگاه آموزشی رویت هلال ماه در دانشگاه آزاد اراک برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در آغاز این کارگاه گفت: بین علوم نجوم و معارف اسلامی رابطه تنگاتنگی وجود دارد و قدمت علم نجوم به اندازه خلقت بشری است.

دکتر عباس ملک حسینی نجوم برای تعیین ماه قمری و قبله در تمام ارکان اسلام تنیده شده و نیازمند ارائه آگاهی های بیشتر در این زمینه خواند و گفت: انسان با تلاش در عرصه استهلال و نجوم به قدرت ، عظمت و نظم بسیار دقیق عالم خلقت، آگاه تر می شود.

وی با اشاره به اینکه، این دانشگاه برای افزایش گسترش همکاری علمی و ابزاری با ستاد استهلال استان مرکزی آمادگی دارد خاطر نشان کرد: تقویم ایرانی یکی از عجائب دنیا محسوب می شود و برای ما افتخار محسوب می شود .

وی به ستاد استهلال استان پیشنهاد کرد در زمان رویت هلال ماه زمینه ای فراهم شود تا جوانان به صورت مستقیم بتوانند از احساس زیبا و اثر گذار زمان دیدن هلال ماه بهره مند شوند.

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و مسئول ستاد استهلال استان مرکزی نیز در ادامه این مراسم گفت: همه تیم های رصدی این استان با اعتقاد برای رویت هلال ماه تلاش می کنند .

محمد علی صالحی افزود: با حمایت استانداری استان، تجهیزات و امکنات رصدی تیم ها سال به سال از وضعیت بهتری برخوردار میشود و همه ماهه جلسات این ستاد به صورت منظم و با میزبانی اعضا برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه، تیمهای رصدی باید خود را برای رویت هلال ماههای حساس به ویژه ماه مبارک رمضان و شوال آماده کنند اضافه کرد: در استان مرکزی 110 نفر در قالب 11 تیم رصدی فعال هستند که توفیقات خوبی را در رویت هلال ماه در کشور کسب کرده اند.

صالحی ادامه داد: ستادهای استهلال زیر نظر مستقیم دفتر مقام معظم رهبری فعالیت دارد و معظم له نیز به با دقت گزارشهای تیم ها را پیگری می کنند.

کارشناس ارشد رویت هلال ستاد استهلال دفتر مقام معظم رهبری نیز در ادامه این مراسم گفت: حضور دانشگاه در ستاد استهلال بسیار مهم است که این موضوع خوشبختانه در ستاد استهلال استان مرکزی پررنگ است.

علیرضا بوژمهران افزود: به رصد گران توصیه کرد ، گزارش هواشناسی ، یادداشت مختصات هلال ، دانستن محل غروب خورشید ، اندازه گیری درست زاویه ها ، برطرف کردن موانع رصد و دقت در انجام این کار را در همه مراحل رویت هلال ماه به کار گیرند.

شرکت کنندگان در این کارگاه، در زمینه های رویت هلال ماه، تاریخچه، بررسی معیارهای رویت پذیری هلال ماه ، معرفی و آموزش نرم افزارها ، علل اختلاف کشورهای اسلامی در اعلام روز اول ماه و روش های عملی رویت هلال ماه آموزش های لازم را فرا گرفتند.

همچنین عکاسی از هلال ماه و پردازش تصاویر ، بررسی عملکرد تیم های رصدی استان مرکزی و اهدا جوایز به تیمهای فعال در ستاد استهلال استان از دیگر محورهای این کارگاه آموزشی بود.