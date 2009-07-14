اطلاعات طبقه بندی خانوار در اختیار وزارت رفاه قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست امروز کارگروه طرح تحول اقتصادی که به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد برگزار شد، گزارشی از بسته سیاستی صنایع و معادن برای حمایت از صنایع در طرح هدفمند کردن یارانه ها و نیز بسته سیاستی بازتوزیع منابع حاصل از یارانه ها از سوی وزارت صنایع و وزارت رفاه ارائه و پس از تبادل نظر درباره آن تصمیم گیری شد.

در جریان این جلسه در خصوص بسته سیاستی بازتوزیع منابع حاصل از یارانه ها ، ارائه شده از سوی وزارت رفاه ، مقرر شد این وزارتخانه با همکاری مرکز آمار نسبت به نهایی کردن نظام توزیع اقدام کرده و مرکز آمار کلیه اطلاعات لازم درباره طبقه بندی خانوارها را در اختیار وزارت رفاه قرار دهد.