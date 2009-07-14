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۲۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۷:۰۶

کارگروه تحول اقتصادی :

اطلاعات طبقه بندی خانوار در اختیار وزارت رفاه قرار می گیرد

اطلاعات طبقه بندی خانوار در اختیار وزارت رفاه قرار می گیرد

کارگروه تحول اقتصادی دولت در جلسه امروز خود پس از بررسی مصوبات کمیسیون ویژه تحولات اقتصادی درباره لایحه هدفمند کردن یارانه ها، مقرر کرد اطلاعات طبقه بندی خانوار در اختیار وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست امروز کارگروه طرح تحول اقتصادی که به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد برگزار شد، گزارشی از بسته سیاستی صنایع و معادن برای حمایت از صنایع در طرح هدفمند کردن یارانه ها و نیز بسته سیاستی بازتوزیع منابع حاصل از یارانه ها از سوی وزارت صنایع و وزارت رفاه ارائه و پس از تبادل نظر درباره آن تصمیم گیری شد.

در جریان این جلسه در خصوص بسته سیاستی بازتوزیع منابع حاصل از یارانه ها ، ارائه شده از سوی وزارت رفاه ، مقرر شد این وزارتخانه با همکاری مرکز آمار نسبت به نهایی کردن نظام توزیع اقدام کرده و مرکز آمار کلیه اطلاعات لازم درباره طبقه بندی خانوارها را در اختیار وزارت رفاه قرار دهد.

کد مطلب 912390

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