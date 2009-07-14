انگلیس 140 نظامی جدید به افغانستان اعزام می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، این 140 سرباز جدید به نه هزار سرباز انگلیسی خواهند پیوست که هم اکنون در افغانستان حضور دارند.

از زمان آغاز درگیری ها در سال 2001 حدود 184 سرباز انگلیسی در افغانستان جان خود را از دست دادند. همچنین حدود 15 سرباز در طی این ماه در این کشور کشته شدند.

گوردون براون نخست وزیر انگلیس اخیرا متهم به سستی در انجام وظایف خود شده است و باید تجهیزات کافی را در افغانستان فراهم کند.

از عملیات نظامی انگلیس در استان هلمند که پس از انتقادهای فراوان محافل داخلی این کشور به ادامه حضور نظامی لندن در جنگ افغانستان صورت می گیرد، بعنوان یکی از بزرگترین عملیاتهای نظامیان انگلیسی یاد می شود.

گفتنی است شدت انتقادها از دولت انگلیس بدلیل افزایش تلفات نظامی این کشور در افغانستان به حدی بود که وزیر خارجه و نخست وزیر انگلیس ناچار شدند در اظهارات جداگانه ای به دفاع از عملکرد دولت در مورد جنگ افغانستان پرداخته و بر لزوم ادامه این ماموریت بعنوان بخشی از برنامه امنیتی شهروندان انگلیسی تاکید کنند.