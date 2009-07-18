۲۷ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۲۵

در گفتگو با مهر:

ارزش قراردادهای ساخت ماشین سازی اراک 370 میلیارد تومان اعلام شد

اراک - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت ماشین سازی اراک گفت: قراردادهای ساخت در این شرکت به 370 میلیارد تومان می رسد که حدود یک سوم آن مربوط به قراردادهای بسته شده در سال جاری است.

سیدمحمد باقر سبحانی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: شش گروه تولیدی، نفت، گاز، پتروشیمی، پولاد، پولادسازی و متالوژی از جمله گروه‌های تولیدی در این شرکت هستند که عملکرد آن در تولید برای داخل و خارج مطلوب و قابل قبول ارزیابی شده است.

وی با اشاره به تعدادی از پروژه های این کارخانه در اراک افزود: پروژه نصب اسکله ماهشهر به ارزش 200 میلیون دلار به صورت کامل و کلید در دست که 70 درصد آن انجام شده است، اجرای سد سیاه بیشه و نیز چهار تونل فلزی با شیب 60 درصد و عمق 100 متر و سد تلمبه با 30 میلیارد تومان اعتبار از جمله پروژه های در دست اجرا توسط این واحد صنعتی است.

سبحانی با اشاره به فعالیتهای این شرکت در داخل و خارج کشور اضافه کرد: سال گذشته از محل فعالیت‌های شرکت‌های وابسته به ماشین ‌سازی در هامبورگ آلمان 350 میلیون یورو و در شرکت نصب ماشین‌ سازی نیز 25 میلیون یور در مجموع معادل 220 میلیارد تومان فروش محصول به ثبت رسیده است که انتظار می‌رود این میزان امسال به 260 میلیارد تومان افزایش یابد.

کد مطلب 912399

