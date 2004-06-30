ثبت تاريخي جنايات آمريكا عليه ايران وظيفه ما است

به گزارش گروه دفاع مقدس خبرگزاري مهر، سردارميرفيصل باقرزاده رييس بنياد حفظ آثار ونشر ارزشهاي دفاع مقدس كه در مراسم يادبود شهداي هواپيماي ايرباس با عنوان " به كدامين گناه كشته شدند؟ " درفرهنگسراي هنر سخن مي گفت ضمن بيان اين مطلب افزود : برپايي سكوي يادبود شهداي هواپيماي ايرباس در ميان آب هاي خليج فارس و هر اقدام ديگري كه باعث زنده نگه داشتن اين واقعه و ثبت تاريخي جنايات آمريكا شود وظيفه ما است . جهانيان و نسل هاي آينده بايد بدانند كه آمريكا بر عليه كشور ما چه اقدامات غير انساني و جنايتكارانه اي انجام داده است .

وي از تيرماه به عنوان كلكسيون جنايات آمريكا ياد كرد وگفت : دوازدهم تير ماه سال 67 و سقوط هواپيماي جمهوري اسلامي ايران توسط ناو آمريكايي وينسنس كه منجر به شهادت هموطنان ما شد، تنها يكي از برگه هاي سياه كارنامه جنايات آمريكا در اين ماه است .

سردارباقرزاده همچنين افزود: مردم ما در ماه تير ، حوادثي چون بمب گذاري در حزب جمهوري اسلامي در هفتم تير ، سوءقصد به جان مقام معظم رهبري در ششم تير ، بمباران شيميايي سردشت در هشتم تير و حادثه ربوده شدن ديپلمات هاي ايراني در لبنان راديده اند كه تنها بخشي از اقدامات تخريبي آمريكا عليه جمهوري اسلامي ايران است وآن رافراموش نخواهد كرد .

رييس بنياد حفظ آثار وتشر ارزشهاي دفاع مقدس در يايان گفت : به رغم تمامي تحركات شوم آمريكاي جهانخوار عليه كشورو مردم ما ، همچنان با قوت و قدرت ، مسير ظلم ستيزانه خود را دنبال مي كنيم و ضمن حفظ استقلال خود ، ذره اي تن به ذلت نمي دهيم .

اين گزارش همچنين حاكي است در اين مراسم كه باحضور خانواده شهداي هواپيماي ايرباس برگزار مي شد، جلالي نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز ضمن ايراد سخناني در محكوميت اين واقعه گفت : افرادي كه در اين حادثه به شهادت رسيدند افرادي بي گناه و آزاده اي بودند كه مسير زندگي خودشان را طي مي كردند .اين جنايت آمريكا ، نفرت و انزجار جهانيان را نسبت به اين كشور برانگيخت .