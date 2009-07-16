ملک سلیمانی مهرنجانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: یک خوابگاه در پردیس دانشگاه، ساختمان سازمان مرکزی، کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد دانشگاه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، استخر، سالن ورزشی، محوطه سازی و مسجد دانشگاه پروژه های عمرانی در دست ساخت دانشگاه اراک هستند.

وی در رابطه با حداث خوابگاه در پردیس دانشگاه ادامه داد: تا به حال نزدیک به 60 درصد ساخت این خوابگاه انجام شده است و احتمالا تا دو سال آینده به بهره برداری می رسد.

رئیس دانشگاه اراک افزود: این خوابگاه 3710 متر است که ظرفیت پذیرش 300 دانشجو را خواهد داشت.