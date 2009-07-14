دستگیری یکی از سرکردگان القاعده / کشف سه انبار سلاح

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الفرات از دستگیری 9 تروریست در شرق تکریت مرکز استان صلاح الدین در عملیات نیروهای امنیتی عراق خبر داد.



نیروهای امنیتی، این تروریستها را تحویل مقامهای قضایی دادند تا اقدامات قانونی درباره آنها به سبب مشارکت در عملیات تروریستی بر ضد نیروهای امنیتی و شهروندان انجام شود.



وزارت دفاع عراق نیز روز گذشته از دستگیری سرکرده شبکه تروریستی القاعده در منطقه حمرین خبر داد.



سرلشگر قاسم عطا سخنگوی فرماندهی عملیات بغداد از دستگیری یک هسته وابسته به القاعده و مسئول قتل چهار سرباز عراقی خبر داد.



اعضای این هسته سه نفره در ژوئن گذشته به سوی یک ایست ارتش عراق تیراندازی کردند که بر اثر آن، چهار سرباز ارتش و یک غیر نظامی کشته شدند.



نیروهای امنیتی در شرق بعقوبه مرکز استان دیاله، 11 فرد تحت پیگرد در ارتباط با اقدامات تروریستی را دستگیر کردند.



خبر دیگر اینکه دو مرد مسلح سوار بر یک خودروی غیرنظامی به یک ایست بازرسی ارتش در شرق بغداد تیراندازی کردند که با پاسخ متقابل نیروهای مستقر در ایست بازرسی روبرو شدند و در نهایت دستگیر شدند.



نیروهای امنیتی در شمال بعقوبه توانستند یک تروریست را که کمربند انفجاری به خود بسته و قصد داشت خود را در یکی از مراکز امنیتی در ناحیه العظیم منفجر کند، دستگیر کردند.



انفجار بمب کارگذاشته شده در یکی از خیابانهای اصلی در کوی الیرموک در غرب موصل، یک زخمی به جا گذاشت.



همچنین نیروهای یک گشتی ارتش عراق در شمال موصل، موفق به کشف دو بمب شدند.



پلیس استان میسان نیز از دستگیری شش فرد تحت پیگرد و کشف مقادیری مهمات در مناطق مختلف این استان خبر داد.

نیروهای ارتش عراق نیز موفق به کشف سه انبار سلاح و مهمات در شرق موصل مرکز استان نینوا شدند.