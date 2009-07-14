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۲۳ تیر ۱۳۸۸، ۲۰:۴۰

سیدمهدی رحمتی:

رقم قراردادم 444 میلیون تومان است

رقم قراردادم 444 میلیون تومان است

دروازه بان ملی پوش سپاهان با بیان اینکه خبرهای مطرح شده در مورد مبلغ قرارداد وی با این تیم صحت ندارد گفت: من 444 میلیون تومان گرفته ام که مسئولان سپاهان می توانند اصل قراردادم را منتشر کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی رحمتی که پس از ثبت قرارداد با تیم فوتبال سپاهان اصفهان در تمرین عصر روز سه شنبه این  تیم حضور یافته بود در جمع خبرنگاران افزود: برخلاف خبرهای مطرح شده رقم قراردادم میلیاردی نیست زیرا من تنها 444 میلیون تومان از باشگاه سپاهان گرفته ام و مسئولان باشگاه هم اجازه دارند اصل قراردادم را در روزنامه ها چاپ کنند.

وی افزود: آنهایی که از قانون جذب دروازه بان خارجی دچار ضرر شده و پورسانت شان را از دست داده اند امروز مرا سیبل قرار داده اند  و می خواهند بگویند با این قانون رقم قرارداد دروازه بانها میلیاردی شده اما چنین چیزی صحت ندارد. آنها من را وسیله کرده اند تا به اهداف خود برسند.

کد مطلب 912443

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