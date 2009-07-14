معتادان کرمانی با 50 درصد تخفیف معالجه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، عباس صادق زاده عصر چهارشنبه در مراسم تجلیل از کارکنان بهزیستی در کرمان اظهار داشت: یکی از مهمترین دلایل بروز آسیب های اجتماعی و ریشه مشکلات اجتماعی در جامعه اعتیاد و عدم آگاهی مردم از عواقب آن است.

وی گفت: در هفته بهزیستی با هماهنگی های انجام شده در راستای حذف اعتیاد از جامعه معتادانی که برای ترک اعتیاد نیاز به بستری و درمان طولانی مدت دارند با 50 درصد تخفیف پذیرش می شوند.

وی در ادامه در خصوص اهمیت مشارکت مردم در ارائه خدمات به جامعه گفت: در استان کرمان حدود 400 سازمان مردم نهاد فعالیت می کند که از این تعداد بیش از 90 تشکل مردم نهاد در زمینه خدمات اجتماعی و تخصصی فعالیت می کنند.

صادق زاده با تاکید بر لزوم افزایش آگاهی های مردم در زمینه مشکلات اجتماعی افزود: آگاهی افراد جامعه پیش نیاز گسترش تفکر سلامت مدار در بین مردم است و با شکل گیری چنین تفکری بسیاری از آسیب های اجتماعی از جامعه حذف خواهد شد.

وی عنوان کرد: باید بتوانیم با عبور از چنین مسیرهایی جامعه را از حوادث اجتماعی مصون نگاه داریم و این امر تنها با حضور اقشار مختلف مردم در برنامه های پیشگیرانه در جامعه میسر است.

صادق زاده در خصوص ارائه خدمات اجتماعی و پیشگیرانه بیان داشت: برنامه ریزی مناسبی برای بالا بردن سطح آگاهی مردم در زمینه خطرات آسیب های اجتماعی در نظر گرفته شده است و اقشار مختلف مردم تحت این آموزش ها قرار می گیرند.

وی با اشاره به اینکه بهزیستی اولین سازمان در استان بود که توانست استدلال های منطقی در خصوص ارتقاء بودجه سازمان ارائه دهد، گفت: اعتبارت بهزیستی استان با اقدامات انجام شده نسبت به قبل 11 پله افزایش داشته است که سرآغاز تحول در عرصه خدمات به محرومان و افراد تحت پوشش در استان کرمان خواهد بود.

وی همچنین گفت: در هفته بهزیستی در حوزه امور اجتماعی تمامی خدمات مشاوره ازدواج و طلاق و خدمات اورژانس اجتماعی و در حوزه پیشگیری کلیه خدمات مشاوره 148 و مشاوره درمان اعتیاد در مراکز سرپایی تحت نظارت بهزیستی و انواع مشاوره های عمومی و تخصصی دیگر رایگان ارائه می شود.