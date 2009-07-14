معترضان 317 خودرو را به آتش کشیدند/ دستگیری 240 تن در حوادث

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، در روز ملی فرانسه خیابانهای شهرهای بزرگ این کشور به صحنه رویا رویی معترضان و پلیس تبدیل شد. در درگیریهایی که از شب گذشته درشهرهای پاریس، لیون و دیگر شهرهای بزرگ فرانسه روی داده تا کنون صدها خودرو به آتش کشیده شده است.

بنا براعلام پلیس فرانسه سه چهارم آتش سوزیها تنها در پاریس و مناطق اطراف آن صورت گرفته است. در این اتفاقات که همه ساله درآستانه روز ملی فرانسه روی می دهد، میزان خسارات وارده به اموال عمومی هفت درصد بیشتر از درگیریهای مشابه سال گذشته در چنین روزی بوده است.

پلیس همچنین اعلام کرد معترضین با پرتاب سنگ و مواد آتش زا به سوی ماموران امنیتی دهها تن از آنان را مجروح کرده اند. در همین حال بیش از 240 تن از معترضان که عمدتا جوان هستند، توسط پلیس بازداشت شده اند.

گفتنی است در حالی که مقامات فرانسوی با پیش بینی امکان متشنج شدن اوضاع در شب گذشته، حدود 10 هزار نیروی امنیتی ویژه را در معابر پاریس مستقر کرده بودند، با این حال این افراد نتوانستند از بروز خشونت و ناآرامی جلوگیری کنند.