شانزدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این جشنواره چهار روزه 220 هنرمند داخلی و خارجی در هفت گرایش هنرهای تجسمی به رقابت پرداختند.

در بخشی از بیانیه هیئت داوران این جشنواره آمده است، هیئت داواران این جشنواره با اظهار خوشحالی از گردهمایی جوانان پرشور و آگاه از نقاط مختلف دنیا، در این نقطه سبزو مهماندوست استان گلستان از تلاش مسئولان امر در برپایی این جشنواره تشکر می کند.

این بیانیه می افزاید: این دوره از جشنواره به مراتب پربارتر و پررونق تر از دوره های گذشته بود و کیفیت کارها به مراتب در مرتبه بهتری قرار داشته است و حضور میهمانان بیشتری از کشورهای مختلف و رقابتها در سطح گسترده تر باعث شده است، انتخاب آثار با دقت و موشکافی بیشتری انجام شود.

تفاوت نژادها، فرهنگها آداب و رسوم جوانان شرکت کننده در این جشنواره حال و هوای خاصی به این مجمع زیبا و روحانی بخشیده است که همگی در لوای صلح و دوستی، وحدت و همدلی با مهرورزی توانستند خلاقیت و نوآوری را به نمایش بگذارند.

هیئت داوارن این جشنواره بیان داشتند: عناوین داده شده به جوانان برای خلق آثارشان آنها را مقید به تفکر بیشتر و جهت گیری به سمت و سوی مسائل انسان دوستی و عدالت خواهی کرده است که گاه با زبان اشاره و گاه با زبان طنز یا با رنگ و بوم، چوب و گل و سنگ و رایانه آثاری درخور نمایش و تامل خلق کنند، آثاری که در آرشیو تاریخی جشنواره خواهد ماند.

همچنین داوارن این جشنواره تاکید کردند: گرچه مهمانان خارجی جشنواره از جوایز کمتری برخوردارشدند، ولی از آنجا که قضاوت و داوری بدون در نظر گرفتن ملیت و قومیت و نژاد شرکت کنندگان داخلی و خارجی صورت گرفته است و صرفا با معیارهای زیباشناسی و اصول و مبانی پایه در هر رشته انجام شده است.