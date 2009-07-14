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۲۳ تیر ۱۳۸۸، ۲۱:۲۴

ربوده شدن دو مشاور امنیتی فرانسوی در موگادیشو

ربوده شدن دو مشاور امنیتی فرانسوی در موگادیشو

افراد مسلح با یورش به هتل محل اقامت دو کارشناس امنیتی فرانسوی در پایتخت سومالی، آنها را ربودند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، به گفته یکی از شاهدان عینی ماجرا حدود 10 مسلح ناشناس با یورش به هتل "صحافی" محل اقامت دو فرانسوی در موگادیشو ، آنان را با خود بردند. این دو نفر به دعوت وزارت خارجه این کشور به سومالی سفر کرده بودند.

"عبدی محمد احمد" مالک این هتل گفت که مهاجمان با جستجوی اتاق به اتاق هتل مکان اقامت دو فرانسوی را یافته و اقدام به ربودن آنها کردند. در همین حال پلیس موگادیشو از یافته شدن خودروهای بدون سرنشین این افراد در حومه شهر خبر دادند.

طبق این گزارش ربایندگان با پوشیدن یونیفورم های پلیس خود را به محل نزدیک کرده و سپس به زور وارد هتل شده اند. این در حالی است که دولت فرانسه ربوده شدن دو شهروند خود در کشور جنگ زده سومالی را تایید کرده است. 

گفتنی است شهر موگادیشو از جمله ناامن ترین پایتخت های جهان است و خارجیان کمترین میزان امنیت را در آنجا دارند. سومالی از 18 سال پیش تا کنون فاقد دولت مرکزی بوده و وضعیت جنگی دارد.

کد مطلب 912487

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