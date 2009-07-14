انتقاد شدید پیلین از برنامه های دولت اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "سارا پیلین" نامزد معاون اولی "جان مک کین" در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با انتقاد از سیاستهای اوباما بویژه در زمینه آب و هوا گفت این اقدامات خطرات باورنکردنی به اقتصاد آمریکا وارد می کند.

وی در مقاله ای که توسط "واشنگتن پست" به چاپ رسید، خاطرنشان کرد که اوباما با سیاستهایش از بازسازی اقتصاد آمریکا جلو گیری کرده و صدمات جبران ناپذیری به آینده آن وارد می کند.

پیلین که اخیرا بطور غیرمنتظره اعلام کرده از فرمانداری آلاسکا کناره گیری می کند، نوشت: ما باید وارد مسیر تازه ای شویم . به اعتقاد وی یافتن راههای جدید در تامین نفت و رویکرد به منابع طبیعی داخلی می تواند از جمله راهکارهای دولت جدید آمریکا باشد.

این سیاستمدار 46 ساله حزب جمهوریخواه افزود: ما زمانی می توانیم در مصرف منابع انرژی به خودکفایی برسیم که با مسئولیت پذیری بیشتری ازمنابع طبیعی خدادادی مان بهره بگیریم. وی در بخش دیگری از مقاله خود با انتقاد به برنامه اوباما در زمینه آلودگی هوا، اجرای آن را موجب افزایش بیکاری در آمریکا عنوان کرد.

