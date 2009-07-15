ارتقا خدمات تامین اجتماعی برای حفظ جایگاه آن ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سیدعلی‌ اکبر طاهایی سه شنبه شب در دیدار با کارکنان تأمین اجتماعی استان قزوین که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: از جمله گروه هایی که با تامین اجتماعی سر و کار دارند مستمری بگیران و بازنشستگان هستند که پس از فعالیت بسیار در سن آسیب ‌دیدگی به خدمات این سازمان نیازمندند که لازم است کاری صورت گیرد تا خدمات ارائه شده به این قشر از جامعه پررنگ‌ تر و مطلوبتر شود.

وی افزود: مهمترین توصیه من به کارمندان تامین اجتماعی این است که با ارتقا سطح کیفی خدمات خود کاری کنند تا خود بیمه‌ شدگان به نوعی تبلیغ کنندگان تامین اجتماعی باشند.



طاهایی اظهار داشت: تامین اجتماعی باید سطح خدمات خود را به گونه ‌ای افزایش دهد که کیفیت بالای خدمات تامین اجتماعی در میان افراد تحت پوشش سازمان، مشهود و ملموس باشد و در بحث کارگزاری ‌ها نیز لازم است سازمان تامین اجتماعی نظارت خود را بر کارگزاری ‌ها بیشتر کند زیرا اگر سیستم نظارتی به خوبی عمل نکند توسعه خدمات موفقیت ‌آمیز نخواهد بود.

استاندار قزوین گفت: استفاده از نیروهای بازنشسته تامین اجتماعی به عنوان کارگزاری دارای معایب و محاسنی است زیرا استفاده از این نیروها ضمن اینکه می ‌تواند در استفاده از تجربیات آنها و آشنایی به امور به موفقیت در فعالیتها منجر شود ممکن است این آشنایی سیستم نظارتی را کم رنگ کند.



در ادامه مدیر درمان تامین اجتماعی استان قزوین بیان داشت: سال 87 تأمین اجتماعی استان قزوین در قالب هفت مرکز درمانی توانست به 28 هزار مراجعه کننده خدمات ارائه کند.

محمدصادق بابایی اظهار داشت: در این میان 31 هزار نفر بستری شدند و در واقع در بخش سرپایی یک میلیون و 100 هزار نفر و در بخش بیمه درمانی غیر مستقیم یک میلیون و 300 هزار نفر از خدمات تامین اجتماعی استفاده کردند.

بابایی افزود: ارائه خدمات مطلوب و کیفی به بیماران از سیاستهای جدی سازمان تامین‌اجتماعی در استان قزوین است که در این زمینه تجهیز بخشهای ویژه آی سی یو و سی سی یو در دستور کار قرار گرفته و تا مردادماه با جذب نیروی انسانی مورد نیاز خدمات این بخش نیز فعال خواهد شد.

وی عنوان کرد: در دو بیمارستان تامین اجتماعی استان دو مرکز دیالیزی پاسخگوی نیمی از افراد نیازمند به خدمات دیالیز هستند که از میزان مراجعه افراد برای دریافت خدمات درمانی به خارج از استان کاسته است.

مدیرکل تامین اجتماعی استان نیز اظهار داشت: تامین اجتماعی در سراسر کشور 468 شعبه ثابت دارد که در هفت بیمارستان و 275 مرکز درمانی به ارائه خدمات درمانی اقدام می ‌کند که در استان قزوین نیز این اداره با شش شعبه (سه شعبه قزوین یک، قزوین دو و شهر صنعتی البرز شعبه ویژه و شعبه تاکستان، بوئین‌زهرا و آبیک) به مردم خدمات لازم را ارائه می دهد.

علیرضا محسنی اضافه کرد: در کنار این شعبه ‌ها دو شعبه اقماری در دو شهر دانسفهان و شال نیز فعال است که خدمات مربوطه را ارائه می ‌کند.

وی اعلام کرد: در استان قزوین 648 هزار نفر تحت پوشش خدمات تامین اجتماعی هستند و 35 هزار و 698 نفر از تامین اجتماعی مستمری دریافت می ‌کنند.



محسنی عنوان داشت: در زمینه جمعیت تحت پوشش تامین اجتماعی تنها چهار استان کشور از جمله قزوین که قدمت صنعتی دارند از رقم 50 درصدی فراتر رفته اند.

وی بیان کرد: دولت نهم با سیاست عدالت محورانه خود حقوق مستمری بگیران را پس از افزایش 20 درصدی سالانه، مجدد افزایش داد به طوری که حقوق مستمری بگیران از 235 هزار تومان به 370 هزار تومان رسید هر چند 70 درصد مستمری بگیران حداقل حقوق بازنشستگی را می ‌گیرند اما سقف پرداخت حقوق مستمری بگیران تأمین اجتماعی 15 میلیون ریال شده است.

مدیرکل تأمین اجتماعی استان قزوین افزود: افزایش حقوق مستمری بگیران تأثیر بسزایی در وضعیت مالی و معیشتی این گروه داشته و مراجعه آنها برای دریافت کمکهای مالی را به شدت کاهش داده‌ است.

وی یادآور شد: این افزایش حقوق با رشد بار مالی مواجه بوده‌ است به طوریکه در حال حاضر تامین اجتماعی استان قزوین ماهانه 19 میلیارد تومان حقوق پرداخت می‌کند حال آنکه درآمدهای استان 13 تا 14 میلیارد تومان بوده که این افزایش در سه ماهه نخست سال جاری 40 میلیارد تومان برای سازمان در استان قزوین بار مالی داشته است.

وی عنوان کرد: از مجموع 35 هزار و 598 مستمری بگیر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی استان قزوین تاکنون 30 هزار نفر سهام عدالت دریافت کرده ‌اند.

مدیرکل تامین اجتماعی استان قزوین خاطرنشان کرد: در حال حاضر 600 راننده و 50 هنرمند نیز تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی استان قزوین قرار گرفته اند.

به گفته محسنی در حال حاضر در استان قزوین 12 شرکت به تامین اجتماعی بدهی میلیاردی دارند که لازم است با توجه به محدود بودن منابع مالی اقدام لازم برای پرداخت بدهی ها انجام شود.