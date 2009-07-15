رونالدو قراردادش را با تیم فوتبال کورینتیانس تمدید می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رونالدو با این تصمیم، موضوع بازگشت به فوتبال اروپا را منتفی کرده است. این مهاجم تا به حال 15 گل در رقابت های جام جهانی به ثمر رسانده و برای باشگاه های چون پی اس وی آیندهوون، بارسلونا، اینتر، رئال مادرید و میلان بازی کرده است.

رونالدو در گفتگو با "اسپورت ایتالیا" گفت: ما هنوز گفتگو برای تمدید قرارداد را آغاز نکرده ایم. اما هم باشگاه، هم خودم و هم هواداران خواهان این موضوع هستیم. برای تمدید قرارداد مساله ای وجود ندارد.

رونالدو در گفتگو با این سایت همچنین از علاقه خود برای پیوستن به تیم ملی برزیل سخن گفته است.