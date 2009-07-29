دبیر جشنواره وبلاگ‌نویسی ادبی "دفاع مقدس" به خبرنگار مهر گفت: این جشنواره در راستای تجلیل از دلیرمردان ارتشی در هشت سال دفاع مقدس توسط سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران و با هدف مشارکت وبلاگ‌نویسان در تبیین نقش ارتشیان در هشت سال دفاع مقدس در چهار محور ارتش، دفاع مقدس، شهدا و ایثارگران و در قالب ادبی برگزار می‌شود.

ابواقاسم وردیانی ادامه داد: ما به مناسبت سی‌امین سال پیروزی انقلاب تصمیم گرفتیم این جشنواره را با هدف آشنایی بیشتر مردم به ویژه نسل جوان با ارتش و فعالیتهای آن برگزار کنیم و انتخاب رسانه‌های دیجیتال به دلیل ظرفیت بالای آنها و تعامل نزدیک جوانان با این‌گونه رسانه‌ها است.

دبیر جشنواره توضیح داد: 4 مرحله که در قالب 4 فصل تعریف می‌شود برای جشنواره در نظر گرفته شده که فصل اول آن ویژه تابستان است که در حال حاضر در حال برپایی است و جشنواره تا تابستان سال آینده ادامه خواهد داشت و ما اول تابستان 89 مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان را خواهیم داشت.

وردیانی افزود: در پایان هر مرحله برگزیدگان آن معرفی می‌شوند ولی مراسم اهدای جوایز در اختتامیه رسمی خواهد بود. ما در هر رشته نفرات اول تا سوم خواهیم داشت و جوایز کمک هزینه سفر حج، عتبات عالیات، مشهد مقدس و دیگر جوایز مادی خواهد بود.

دبیر جشنواره وبلاگ‌نویسی ادبی "دفاع مقدس" درباره داوران گفت: داوران این جشنواره از کارشناسان ارشد ادبی و فرهنگی هستند که در پایان هر فصل اسامی داوران آن مرحله اعلام خواهد شد.

وردیانی درباره قالبهایی که شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را ارسال کنند اینگونه توضیح داد: وبلاگ‌نویسان می‌توانند آثار خود را در قالبهای ادبی(شعر، داستان، داستانک، ترانه، متن ادبی و…)، تحلیلی(مقاله، پژوهش و…)، خاطره و بخش ویژه فتوبلاگ (عکسهای دفاع مقدس) به وبلاگ رسمی جشنواره ارسال کنند.

موضوعات پیشنهادی دبیرخانه جشنواره با محوریت ارتش و دفاع مقدس بدین شرح است: اگر ارتش نبود، جنگ نه دفاع آری، مقاومت کردیم تا…، ارتشی بودن عشق من است نه حرفه من (از زبان کارکنان ارتش)، خاطرات من از همسر رزمنده‌ام (ویژه همسران رزمندگان)،خاطره‌ای از شهید (از زبان خانواده و یا دوستان شهدا)، تو را می‌ستایم شهید وطن، پدرم یک رزمنده بود (ویژه فرزندان رزمندگان)، پدرم شهید شد تا… (ویژه فرزندان شهدا)، اسیر شدم تا آزاده باشم، جانباز یعنی…، خاطرات یک سرباز از دوران خدمت، خاطرات خانواده یک سرباز، نامه‌ای به یک سرباز و داداشم سربازه! تفنگ داره! (ویژه کودکان و نوجوانان).