700 کلاس قرآنی در استان مرکزی برگزار شد

حجت الاسلام محمدرضا شفیعی، مسئول دارالقرآن کریم اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی به خبرنگار مهر در اراک گفت:‌ دارالقرآن کریم این اداره کل، مجری طرح های آموزش قرآن در اتحادیه ها، موسسات،‌ مراکز قرآنی و دارالقرآن کریم سراسر استان است که این کلاس های در طول سال و به صورت مستمر برگزار می شود.



وی برگزاری کلاس های قرائت سطوح یک،‌ دو و سه، مفاهیم سطح یک، کلاس های تخصصی قرائت سطح سه، ترجمه و تفسیر و آموزش حفظ قرآن کریم را از جمله کلاس های آموزشی این دارالقرآن عنوان کرد.



حجت الاسلام شفیعی با اشاره به فصل تابستان و اوقات فراغت جوانان و نوجوانان افزود: این اداره کل در راستای غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در فصل تابستان کلاس های آموزش قرآن کریم را برای گروه های سنی مختلف با عنوان "طرح نهضت قرآن آموزی" برگزار می کند.



وی برگزاری کلاس های ترجمه و تفسیر جزء 14 قرآن کریم با عنوان"‌نسیم حیات" و آموزش حفظ قرآن کریم ویژه نونهالان را از دیگر برنامه های دارالقرآن کریم تبلیغات اسلامی استان مرکزی در نیمه نخست سال جاری دانست.



حجت الاسلام شفیعی هدف از برگزاری کلاس های قرآن کریم را آشنایی و انس هر چه بیشتر افراد جامعه به ویژه نسل جوان با مفاهیم نورانی کلام الله مجید عنوان کرد و گفت: تمسک به کلام وحی سبب دوری انسان از انحرافات می شود.