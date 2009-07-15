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۲۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۱:۰۸

اختصاصی مهر /

آغاز کمک به دانشجویان محروم از طریق صندوقهای صدقات از مهر ماه

آغاز کمک به دانشجویان محروم از طریق صندوقهای صدقات از مهر ماه

طرح کمک به دانشجویان محروم از طریق صندوقهای صدقات درون دانشگاهها از مهر ماه در دانشگاهها عملیاتی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، طی مذاکره اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با کمیته امداد خمینی در راستای فعال شدن کانونهای خیریه و کمک به دانشجویان محروم قرار شده است کلیه مبلغ صندوقهای امداد دانشگاهها در اختیار معاونت دانشجویی دانشگاهها قرار گیرد تا برای دانشجویان محروم هزینه شود.

بخشنامه این طرح از مهر ماه به تمام دانشگاهها ابلاغ می شود و دانشگاهها می توانند نسبت به عملیاتی کردن آن اقدام کنند.

بر اساس اعلام اداره کل امور فرهنگی وزارت علوم تاکنون 50 کانون خیریه در دانشگاههای کشور راه اندازی شده است.

کد مطلب 912678

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