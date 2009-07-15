شهرستانهای استان همدان به شبکه ریلی کشور متصل می شوند

حمیدرضا حاجی بابایی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان، توسعه حمل و نقل در غرب کشور را یکی از اساسی ترین برنامه های 13 سال گذشته دانست و خاطر نشان کرد: در دو سال آینده تمامی شهرستانهای استان همدان به شبکه ریلی کشور متصل خواهند شد که این شبکه از شمال به جنوب و از شمال به غرب کشور متصل خواهد شد.

وی درباره اتوبانهای در حال ساخت در جنوب استان همدان گفت: تمامی بزرگراه ها و اتوبانهای در حال ساخت رو به اتمام است و در سال آینده اتوبان قهاوند، قم افتتاح خواهد شد که استان همدان را به پنجره مواصلاتی غرب کشور تبدیل خواهد کرد.

حاجی بایای در خصوص ساخت شهرک های صنعتی در استان همدان و راه اندازی آنها در سال جاری اظهار داشت: در سال جاری اتمام پروژه های ملی مد نظر است که نمونه بارز آن شهرک پتروشیمی وفولاد همدان خواهد بود.

وی ادامه داد: ایجاد منطقه ویژه اقتصادی، ایجاد شهرک فناوری در کنار شهرک صنعتی بوعلی، اجرای طرح آبرسانی از استان زنجان به همدان از جمله طرح های ملی در دست اقدام است.

وی درباره ساخت دانشگاه ها و بیمارستان خاطر نشان کرد: در حال حاضر در حال ساخت دو دانشگاه هفت و 9 طبقه هستیم و با ایجاد بیمارستان قلب در کنار دانشگاه بوعلی دیگر نیازی به ساخت بیمارستان در شهر همدان نخواهیم داشت.