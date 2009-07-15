  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۳:۰۶

195 روستای چهارمحال و بختیاری فاقد تاسیسات آب آشامیدنی هستند

195 روستای چهارمحال و بختیاری فاقد تاسیسات آب آشامیدنی هستند

شهرکرد - خبرگزاری مهر: 195 روستا چهارمحال و بختیاری فاقد تاسیسات آب آشامیدنی و شبکه لوله کشی آب هستند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهرکرد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 195 روستا از روستاهای این استان از تاسیات آب آشامیدنی و لوله کشی بی بهره هستند.

خدابخشی افزود: از مجموع 803 روستا، 608 روستا دارای تاسیسات آبرسانی و شبکه لوله کشی هستند.

وی با اشاره به اینکه روستاها قبل از شروع ساخت وساز و احداث باید از وضعیت عبور لوله های آبرسانی اطلاع یابند، بیان داشت: در خصوص احداث بنا و هرگونه ساخت و ساز در حریم خطوط انتقال آب و تاسیاست آبرسانی در روستاها هشدار داد.

وی بیان کرد: روستاییان پیش از شروع عملیات ساخت و ساز در جهت جلوگیری از مشکلات اجتماعی، هماهنگی لازم را با سازمان زیربط از جمله امور آب و فاضلاب روستایی بخش شهرستان داشته باشند تا با مشکلاتی مواجه نشوند.

چهارمحال و بختیاری دارای 803 روستا است که بیشترین روستاهای فاقد تاسیسات آبرسانی در شهرستان لردگان واقع شده اند.
 

کد مطلب 912759

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها