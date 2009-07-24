آموزش و پرورش درباره مدرسه مروی نباید منفعل باشد

محمد علی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره واگذاری مدرسه مروی به موقوفه مروی گفت: این دبیرستان از ابتدا مشکلات حقوقی و شرعی داشت که گویا اخیرا سازمان اوقاف موفق شده است که در مراجع قضایی ادعای خود را اثبات کند و خواهان تخلیه دبیرستان شود.
نجفی وزیر اسبق آموزش و پرورش و عضو کنونی شورای شهر اسلامی تهران تحصیلات متوسطه خود را در دبیرستان مروی گذرانده است.
این عضو شورای شهر با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش هم اکنون در موقعیت سختی قرار گرفته است، اظهار کرد: اگر آموزش و پرورش نخواهد رای دادگاه را عمل کند، قانون و حکم شرعی و حقوقی را زیر پا گذاشته و از سویی اگر تسلیم رای دادگاه شود باید این مرکز فرهنگی را که نزدیک به یک قرن به آموزش و پرورش ایران خدمت کرده و تربیت شدگان زیادی را به کشور و جهان تحویل داده، واگذار کرده و آن را فراموش کند.
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آموزش و پرورش می تواند با کسب موافقت از سازمان اوقاف و حوزه علمیه مروی، زمین یا ساختمانی را در اختیار این حوزه قرار دهد و یا مبلغی را معادل ارزش دبیرستان مروی به آنها پرداخت کند که این دبیرستان از بلاتکلیفی نجات پیدا کند، البته اگر این دبیرستان برای آنها اهمیتی دارد
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محمدعلی نجفی
مدرسه مروی در اوایل سال 1314 به دستور رضاخان و توسط معماران آلمانی در ابتدای کوچه مروی در مساحتی 7 هزار متر مربع ساخته شده است.
نجفی با تاکید بر اینکه برای حل مشکل دبیرستان مروی باید راهی را یافت، گفت: آموزش و پرورش می تواند با کسب موافقت از سازمان اوقاف و حوزه علمیه مروی، زمین یا ساختمانی را در اختیار این حوزه قرار دهد و یا مبلغی را معادل ارزش دبیرستان مروی به آنها پرداخت کند که این دبیرستان از بلاتکلیفی نجات پیدا کند.
این عضو شورای شهر اسلامی تهران تصریح کرد: تصور من این است که سازمان اوقاف به دلیل موقعیت تجاری این ساختمان به آموزش و پرورش فشار می آورد، اما اگر آموزش و پرورش نیز خواهان ابقای این مدرسه است، باید فعال تر از این عمل کند و به دیگران بقبولاند که این دبیرستان از ارزش بالایی برخوردار است و اگر هم این موضوع برای آنها اهمیتی ندارد آن را واگذار کنند و بدست فراموشی بسپارند.
نجفی اظهار کرد: معتقدم که یکی از راههای حل مشکل این مدرسه بزرگ و ماندگار توسل به رهبری و حل مشکل وقف آن است.
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