آموزش و پرورش درباره مدرسه مروی نباید منفعل باشد

محمد علی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره واگذاری مدرسه مروی به موقوفه مروی گفت: این دبیرستان از ابتدا مشکلات حقوقی و شرعی داشت که گویا اخیرا سازمان اوقاف موفق شده است که در مراجع قضایی ادعای خود را اثبات کند و خواهان تخلیه دبیرستان شود.

نجفی وزیر اسبق آموزش و پرورش و عضو کنونی شورای شهر اسلامی تهران تحصیلات متوسطه خود را در دبیرستان مروی گذرانده است.

این عضو شورای شهر با بیان اینکه وزارت آموزش و پرورش هم اکنون در موقعیت سختی قرار گرفته است، اظهار کرد: اگر آموزش و پرورش نخواهد رای دادگاه را عمل کند، قانون و حکم شرعی و حقوقی را زیر پا گذاشته و از سویی اگر تسلیم رای دادگاه شود باید این مرکز فرهنگی را که نزدیک به یک قرن به آموزش و پرورش ایران خدمت کرده و تربیت شدگان زیادی را به کشور و جهان تحویل داده، واگذار کرده و آن را فراموش کند.

آموزش و پرورش می تواند با کسب موافقت از سازمان اوقاف و حوزه علمیه مروی، زمین یا ساختمانی را در اختیار این حوزه قرار دهد و یا مبلغی را معادل ارزش دبیرستان مروی به آنها پرداخت کند که این دبیرستان از بلاتکلیفی نجات پیدا کند، البته اگر این دبیرستان برای آنها اهمیتی دارد محمدعلی نجفی

وزیر اسبق آموزش و پرورش دبیرستان مروی را جز تاریخ علمی و فرهنگی کشور دانست و افزود: زمانی که بنده وزیر آموزش و پرورش بودم نیز این مشکل وجود داشت، ولی سازمان اوقاف رای از دادگاه نگرفته بود ضمن اینکه ما هم در مقابل این خواسته مقاومت می کردیم ولی حالا جریان تغییر کرده و از مراجع قضایی حکم قانونی گرفته شده است.

مدرسه مروی در اوایل سال 1314 به دستور رضاخان و توسط معماران آلمانی در ابتدای کوچه مروی در مساحتی 7 هزار متر مربع ساخته شده است.

نجفی با تاکید بر اینکه برای حل مشکل دبیرستان مروی باید راهی را یافت، گفت: آموزش و پرورش می تواند با کسب موافقت از سازمان اوقاف و حوزه علمیه مروی، زمین یا ساختمانی را در اختیار این حوزه قرار دهد و یا مبلغی را معادل ارزش دبیرستان مروی به آنها پرداخت کند که این دبیرستان از بلاتکلیفی نجات پیدا کند.

این عضو شورای شهر اسلامی تهران تصریح کرد: تصور من این است که سازمان اوقاف به دلیل موقعیت تجاری این ساختمان به آموزش و پرورش فشار می آورد، اما اگر آموزش و پرورش نیز خواهان ابقای این مدرسه است، باید فعال تر از این عمل کند و به دیگران بقبولاند که این دبیرستان از ارزش بالایی برخوردار است و اگر هم این موضوع برای آنها اهمیتی ندارد آن را واگذار کنند و بدست فراموشی بسپارند.

نجفی اظهار کرد: معتقدم که یکی از راههای حل مشکل این مدرسه بزرگ و ماندگار توسل به رهبری و حل مشکل وقف آن است.