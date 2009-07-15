اختصاص 17 درصد سطح کشت محصولات کشاورزی به تولیدات باغی

آقارضا فتوحی در گفتگو با مهر گفت: سطح زیرکشت محصولات باغی در کشور معادل 17 درصد و میزان تولیدات 17.5 درصد کل تولیدات بخش کشاورزی است.

مدیرکل امور میوه های باغبانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اختصاص 80 درصد صادرات بخش کشاورزی به زیربخش باغبانی کشور بیان کرد: میزان ارزش افزوده محصولات باغی کشور بالغ بر25 درصد است، ضمن اینکه 30 درصد اشتغال بخش کشاورزی به زیربخش باغبانی اختصاص دارد.

عملکرد تولیدات بخش باغبانی

وی اظهارداشت: در سال 83 بالغ بر13 میلیون و109 هزارتن، در سال 84 بالغ بر14 میلیون و 864 هزار تن، در سال 85 بالغ بر15 میلیون و545 هزارتن و در سال 86 بالغ بر16 میلیون و 500 هزار تن انواع محصولات باغی در کشور تولید شده است.

فتوحی اعلام کرد: میزان تولید محصولات باغبانی درسال گذشته و پیش بینی تولید برای سالجاری در دست اقدام و جمع بندی است که پس از نهایی شدن اعلام می شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر سطح زیرکشت باغات کشور معادل 2.7 میلیون هکتار است که 79 درصد این میزان بارور و 21 درصد آن غیرباروراست.

مدیرکل امور میوه های باغبانی وزارت جهاد کشاورزی سطح کشت محصولات کشاورزی شامل زراعی و باغی را معادل 16.2 میلیون هکتاراعلام کرد و افزود: بالغ بر17 درصد این رقم به محصولات باغی اختصاص دارد.

وی خاطرنشان کرد: استانهای عمده کشوراز نظرسطح زیرکشت محصولات باغی به ترتیب شامل استان کرمان 15.5 درصد، فارس 12.5 درصد، خراسان 8.9 درصد، مازندارن 5.4 درصد، آذربایجان شرقی 4.2 درصد و آذربایجان غربی 4 درصد است.

فتوحی با اشاره به محصولات عمده باغی به لحاظ سطح زیرکشت در کشور بیان کرد: پسته دارای 17 درصد، انگور 12 درصد، خرما 9.2 درصد، سیب 7.7 درصد و بادام 6.6 درصد و گردو حدود 6 درصد عمده ترین محصولات باغی به لحاظ سطح زیرکشت هستند.

وی عمده استانهای کشور به لحاظ تولید محصولات باغی را استان فارس با 16 درصد، مازندارن 12.9 درصد، آذربایجان شرقی 7.6 درصد، تهران 6.8 درصد و آذربایجان شرقی 6.1 درصد اعلام کرد.

مدیرکل امور میوه های باغبانی وزارت جهاد کشاورزی افزود: محصولات عمده باغی به لحاظ تولید شامل انگوربا 20 درصد تولید، سیب 17.9 درصد تولید، پرتقال 15.1 درصد تولید و خرما 6.7 درصد تولید است.

صادرات در بخش کشاورزی و سهم محصولات باغی

وی اظهارداشت: در سال 86 بالغ بر942 هزارتن صادرات در بخش باغبانی کشور با ارزآوری هزار و 895 میلیون دلار صورت گرفته و هم اکنون آمار صادرات در این زیربخش در حال جمع بندی و نهایی شدن است.

فتوحی تاکید کرد: در سالجاری با توجه به اهمیت توسعه باغات، افزایش عملکرد و راندمان باغات در دستورکار قراردارد، ضمن اینکه کاهش اختلاف تولید بین تولیدکنندگان برتربا سایرکشاورزان مورد نظر است.

وی افزود: ایران با تولید 16.5 میلیون تن محصولات باغی مقام هشتم تولیدات باغی دنیا را بعد از کشورهای چین، هند، برزیل، آمریکا، اسپانیا، ایتالیا و مکزیک به خود اختصاص داده است، ضمن اینکه در تولید محصولاتی نظیر پسته، انار، زعفران دارای مقام اول جهانی و درتولید خرما و زردآلو دارای مقام دوم ودربخش عظیمی از محصولات باغی تا مقام دهم را دارا است.