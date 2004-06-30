پنتاگون كهنه سربازها را به خدمت فراخواند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از واشنگتن پست ، اين فراخوان گسترده سربازان بازنشسته را از سرتاسر آمريكا به خدمت خواهد خواند . آخرين باري كه ارتش آمريكا چنين فراخوان گسترده اي را انجام داده بود به سال 1991 و عمليات طوفان صحرا در عراق بازمي گردد .

اين اقدام كه مقامات آمريكايي گفته اند امروز به طور رسمي اعلام خواهد شد ، يكي از چندين اقدامي است كه پنتاگون اخيرا براي افزايش نيروهاي خود در عراق انجام داده است و اين در حالي است كه حضور آمريكا در اين كشور ارتش اين كشور را به شدت تضعيف كرده است . ارتش آمريكا اخيرا يك سياست " بدون شكست" را براي ممانعت از ترك خدمت افراد مستقراتخاذ كرده است . و تصميم گرفته است كه بيش از 3500 سرباز را از كره جنوبي به عراق اعزام كند

اين روزنامه در ادامه مي افزايد با گذشت بيش از يك سال از پايان جنگ اصلي در عراق همانگونه كه فرماندهان انتظار داشتند ارتش نيروهاي خود را نه تنها كاهش نداد بلكه ناچار شد با انفجار خشونت نيروهاي خود را به 141 هزار تن افزايش دهد . پنتاگون قصد دارد اين تعداد سربازها را تا انتهاي سال آينده در همين اندازه نگه دارند تا امنيت دولت موقت عراق را حفظ كنند و مقامات هفته گذشته به كنگره گفتند كه حضور نظامي ممكن است سالها به طول انجامد .

تعدادي از اعضاي كنگره گفتند كه اين فراخوان نشان مي دهد كه ارتش آمريكا بسيار كوچكتر از آن است كه جبهه هاي چندگانه را مديريت كند و نشان مي دهد كه افزايش فشار بر گارد ملي و نيروهاي ذخيره ارتش مي تواند مشكلات زيادي براي ارتش به وجود آورد .

جك ريد يك عضو كميته سرويسهاي مسلح گفت : تصميم براي استفاده از نيروهاي ذخيره نشان مي دهد كه برنامه ريزي دولت بوش براي جنگ عليه تروريسم به طرز تاسف آوري ناكافي بوده است . سوزان كالينز عضو ديگر اين كميته گفت كه اميدوار است كه فراخوان يك گام كوتاه مدت باشد در حاليكه ارتش به دنبال راه ديگري براي تقويت خود در عراق از طريق جايگزين كردن و بازسازي است .

مقامات ارتش ديروز گفتند كه سربازها با مهارتهاي خاص براي پشت جبهه از جمله مكانيكها ، فعالان شهري و لجستيكي در 6 ماه آينده به عراق اعزام خواهند شد .چون بازنشستگان در سراسر كشور پراكنده مي باشند براي فراخوان آنها به 30 روز نياز است و آنها آموزشهاي تكميلي محدودي خواهند ديد .

يكي از مقامات ارتشي گفت : امتياز استفاده از سربازان بازنشسته اين است كه آنها آموزش ديده و با تجربه هستند و بنابراين به آموزش كمي نياز دارند .