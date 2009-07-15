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۲۴ تیر ۱۳۸۸، ۱۳:۳۴

چین استفاده از شوک الکتریکی برای ترک اعتیاد به اینترنت را ممنوع کرد

چین استفاده از شوک الکتریکی برای ترک اعتیاد به اینترنت را ممنوع کرد

وزارت بهداشت چین در پی انتشار اخباری مبنی بر بی نتیجه بودن استفاده از شوک الکتریکی برای ترک نوجوانان دچار اعتیاد به اینترنت استفاده از شوکها را ممنوع اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعتیاد به اینترنت و بازیهای رایانه ای در بین نوجوانان چشم بادامی سابقه ای طولانی دارد به طوری که در سالهای اخیر اخباری در خصوص ایست قلبی نوجوانان در اثر انجام بازیهای رایانه ای به مدت طولانی و یا وابستگی شدید به اینترنت منتشر شده است.

تازه ترین اخبار از استان "شاندونگ" رسیده است. برپایه این اخبار در حدود سه هزار نوجوان با وابستگی شدید به اینترنت در این استان تحت درمانهای ترک اعتیاد با شوک الکتریکی قرار گرفته اند که تاکنون نتایج مثبتی از این درمان به دست نیاورده اند.

دولت چین این درمان را بیش از یکسال قبل برای نوجوانانی که ساعتهای طولانی وقت خود را در کافی نتها می گذرانند مطرح کرد.

در کنار این درمان، مشاوره خانواده و سایر برنامه های درمانی بالینی تجویز می شود. اکنون وزارت بهداشت چین استفاده از درمان را ممنوع کرده است.

براساس گزارش رویترز، پر جمعیت ترین کشور دنیا دارای بیشترین کاربر اینترنت در دنیا است به طوری که تعداد کاربران اینترنت در این کشور سال گذشته از مرز 300 میلیون نفر گذشت.

در حال حاضر بیش از 200 مرکز ترک اعتیاد به اینترنت در چین به درمان نوجوانان با وابستگی شدید به اینترنت می پردازند.

هزینه روان درمانی و درمان با شوکهای الکتریکی برابر با 805 دلار در ماه است.

کد مطلب 912867

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