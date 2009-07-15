نقشه پهنه بندی سیل و زمین لرزه گلستان تهیه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدجواد بلورچی ظهر چهارشنبه در کارگروه اطفای حریق و مبارزه با بحران استان افزود: نقشه هایی که قرار است تهیه شود در سه قسمت، نقشه لرزه خیزی و نشان دهنده میزان لرزه خیزی استان است.

وی اظهار داشت: نقشه خطر سیل از دیگر نقشه ها است، زیرا گلستان یکی از سیل خیزترین استانهای ایران است.

وی خاطرنشان کرد: باید خود را برای زلزله هایی با قدرت تا 7.4 ریشتر آماده کنیم و برای اینکه بتوانیم شناخت بهتری پیدا کنیم، 10 ایستگاه لرزه نگاری را باید در استان نصب کنیم.

به گفته بلورچی، هنوز نتوانستیم برای این دستگاههای گرانقیمت، جاهای خوبی که بدون نویز باشد پیدا کنیم.

مدیر امور زمین شناسی، مهندسی مخاطرات و زیست شناسی کشور بیان داشت: تاکنون صحت سنجی داده ها انجام شد و زیر حوزه ها شناخته شده است.

وی یادآور شد: همچنین از بانک اطلاعاتی وزارت کشاورزی نقشه آبراه های سیل خیز را گرفتیم و اطلاعات دیگری هم از حریمها گرفتیم.

وی عنوان کرد: نقشه پهنه بندی خطر زمین لرزه استان نیز در حال تهیه بوده و و برای تهیه باید پراکندگی و نوع زمین لرزه و عوامل تاثیر گذار و.... باید شناسایی شود.