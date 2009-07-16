به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، گردشگری تابستانه و نوروزی طی سالهای گذشته بیشتر مورد توجه مسئولان امر قرار گرفته و در حوزه گردشگری نوروزی ستادهای مخصوص این کار در هر استان و شهرستان تشکیل می شود.

در این ستادها موضوعاتی نظیر اسکان مسافران نوروزی، آماده سازی زیرساختهای گردشگری و تفریحی و... مورد توجه و پیگیری قرار می گیرد و به رغم کم و کاستیهای هر ساله بازهم تا حدودی مشکلات مسافران و گردشگران نوروزی برطرف می شود اما گردشگری تابستانه آنچنان که باید، مورد توجه مسئولان قرار نمی گیرند و به محض تمام شدن دوره زمانی گردشگری نوروزی ستادها کار خود را پایان یافته فرض می کنند و تا چند ماه قبل از نوروز سال بعد از آماده سازی و مناسب سازی فضای برای حضور مسافران تابستانه نیز خبری نیست.

این در حالی است که در فصل تابستان نیز با حجم قابل توجهی از از گردشگران تابستانه مواجه هستیم اما به رغم این موضوع اهتمامی که در سفرهای نوروزی از سوی مسئولان دیده می شود، در تشکیل ستادهای تابستانه قابل مشاهده نیست از این رو اغلب مسافران هنگام سفرهای تابستانه اغلب باید کاستیهایی را تجربه کنند که می شد با تشکیل ستادهایی آنها را رفع کند.

استان فارس نیز از این قاعده مستثنی نیست زیرا شیراز در ایام تابستان پذیرای گردشگران و مسافرانی است که از جنوب کشور وارد فارس شده و به خاطر جاذبه های طبیعی، تاریخی، تفریحی و گردشگری شیراز اقامتی به نسبت طولانی در این شهر دارند اما این اسکان نیازمند فراهم سازی زیرساختهایی است که مسئولان حوزه گردشگری و سفرهای تابستانه به رغم آغاز این سفرها هنوز آن را مورد توجه قرار نداده اند.

زیرساختهایی نظیر تعریف مکانهایی برای اسکان، مناسب سازی فضای شهر و همچنین آماده سازی اماکن تفریحی و گردشگری از جمله موضوعاتی بوده که همواره در استان فارس در ایام تابستان به آن اشاره شده اما کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

در این میان البته باید گفت که برخی از اماکن گردشگری شیراز که همواره مورد توجه جدی قرار دارد مثل فصلهای قبل مورد نظر مسئولان بوده و همواره آماده استقبال از مسافران بوده و برخی دیگر از امکان نیز مثل فصلهای پیشین آماده نیست و کاستیهای آن نیز هنوز جبران نشده است.

البته چندی پیش رئیس سازمان میراث فرهنگی فارس با اعلام تشکیل ستاد سفرهای تابستانه در شیراز از ایجاد چندین نمایشگاه و تعریف برخی برنامه های فرهنگی و هنری به عنوان برنامه های این ارگان برای گردشگران تابستانه یاد کرد اما محصول برنامه ها حداقل تا امروز در شیراز چندان قابل لمس و مشاهده نبوده و از جشنواره های مختلف نیز که در تمام کشورهای دنیا برای جذب گردشگر استفاده می شود نیز در این شهر هنوز خبری نیست.

آرامگاه سعدی و حافظ مثل همیشه آماده/خواجوی کرمانی همچنان تعطیل

طی چند روز گذشته خبرنگار مهر با حضور در برخی از اماکن تفریحی و گردشگری شهر که همواره مورد توجه گردشگران قرار دارد وضعیت آماده سازی این امکان را از نزدیک مورد بررسی قرار داده که تا چه حد امکان گردشگری شیراز آماده استقبال و پذیرایی از مسافران نوروزی است.

در این مابین حافظیه و سعدیه که مثل روزهای گذشته آماده استقبال بوده در ایام تابستان نیز با فضاسازی مناسبی که از قبل صورت گرفته وضعیتی به نسبت آماده برای این ایام داشته و با نورپردازی، ایجاد فضای سبز همچنین مبلمان مناسب شرایط جذابی را برای حضور مسافران در خود ایجاد کرده، اما در عین حال یکی از مشکلات زیرساختی آرامگاه حافظ فقدان محل پارک خودرو به شکل مناسب بوده که هنوز مشکل این بخش حل نشده و شهروندان برای یافتن فضای پارک خودرو در این محدوده با مشکل مواجه هستند.

خواجوی کرمانی نیز همچنان تعطیل است و گردشگران هنوز نمی توانند از این محل بازدید داشته باشند و به نظر می رسد که اگر قرار باشد پروسه تعیین پیمانکار و انجام بازسازی این محدوده به همین منوال بگذرد شهروندان تا سالها نمی توانند از خواجوی کرمانی بازدید کنند.

مسجد وکیل همچنان در دست مرمت/ باغ ارم آماده حضور مسافران

مسجد وکیل نیز که یکی از امکان تاریخی و گردشگری شهر شیراز به شمار می رود مانند ماه های قبل در دست مرمت قرار گرفته و در بخشهایی نظیر حیاط بنا هنوز شرایط مطلوبی برای حضور گردشگران فراهم نشده ضمن اینکه مشاهدات خبرنگار مهر از حوض ماهی در بنا خبر می دهد که به شدت کثیف است و گویی مدت زمانی طولانی است که آب آن عوض نشده و منظره نه چندان دلچسبی را برای شهروندان ایجاد کرده اما در این محوطه اقداماتی در حوزه مرمتی و همچنین آماده سازی در حال انجام است که به نظر می رسد با اتمام آن شرایط جذابی را برای حضور گردشگران در ماه های آینده فراهم سازد.

مسجد وکیل همچنان در دست مرمت

یکی از اماکنی که همواره مورد توجه و نظر مسافران نوروزی و تابستانی شیراز بوده باغ ارم این شهر محسوب می شود که با مدیریت مناسبی که اعمال شده از وضعیت به نسبت مناسبی برای حضور گردشگران برخوردار است، اما یکی از مشکلاتی که در سایر امکان نیز می توان مشاهده کرد فقدان مکان مناسبی برای پارک خودروها بوده که در این خصوص همواره مسافران را با سرگردانی مواجه کرده است.

پارک بازی شیراز فاقد رسیدگی مطلوب/ باغ وحش شهر محرومتر از سایر اماکن

چند سال پیش وقتی که شهر بازی شیراز جای خود را به پروژه تجاری و تفریحی داد به راحتی می شد پیش بینی کرد که تا چندین سال شیراز شهربازی این چنینی نخواهد داشت از این رو استقبال از پارک بازی دیگر شهر که حوالی دروازه قرآن قرار داشت نیز بیشتر شد اما طی این مدت مسئولان امر برای آماده سازی این مکان نیز تلاش جدی و چندانی نکردند و "لوناپارک" شهر مثل سالهای قبل همچنان دچار کاستهایی نظیر اسباب بازیهای فرسوده و قدیمی، عدم فضای مناسب برای پارک خودرو و ... است و این مشکل را می توان در ایام تعطیل و حضور مسافران به راحتی مشاهده کرد.

در عین حال باغ وحشهای هر شهر نیز که همواره به عنوان یکی از مقاصد حضور گردشگران و مسافران محسوب می شود در شیراز وضعیت چندان مطلوبی ندارد و علاوه بر اینکه کیلومترها از شهر فاصله دارد از عدم کمک مسئولان نیز برای رونق دادن به آن رنج می برد و حتی می توان گفت باغ وحش شیراز یکی از محرومترین اماکنی است که در حوزه اماکن تفریحی و گردشگری شهر قرار دارد.

لوناپارک قدیمی شیراز

پدیده پارک خوابی در شیراز یکی از معضلاتی بوده که همواره اصحاب رسانه و سایر گروه ها از آن انتقاد کرده و از مسئولان خواسته اند که با فراهم سازی شرایط مناسب برای اسکان مسافران، وضعیتی را پدید آوردند که مسافران در پارکهای مختلف شهر چادر نزنند.

البته در برخی از شهرها نظیر اصفهان این امر به درستی مدیریت شده و مسافران در مکانهای ویژه ای اسکان یافته و از استقرار آنها در پارکها، حاشیه خیابانها و... جلوگیری می شود، این امر به طور طبیعی هم چهره شهر را حفظ می کند و هم شرایط را برای خدمات رسانی به مسافران فراهم می کند اما با فرا رسیدن ایامی نظیر تابستان و نوروز خیابانهای شهر مملو از مسافرانی می شود که در گوشه گوشه آن چادر زده و چهره نامناسبی را ایجاد می کنند.

باغ جنت شیراز

در ایام نوروز در پارکهای مختلف شیراز نظیر پارک جنت ستادهای اسکان با ایجاد کانکس و... فضا لازم را برای اسکان شهروندان ایجاد کرده اند اما باید تمهیداتی پیش بینی شود تا مسافران فقط در این امکان اسکان یابند.

در پارک جنت شیراز بنا بر بررسیهای خبرنگار مهر بیش از 90کانکس به صورتهای مختلفی و با امکانات مورد نیاز مسافران پیش بینی شده و در این مسیر باید مسافران به گونه ای مدیریت شوند تا در اینگونه کمپها استقرار یابند.

رونق حفاریها در ایام سفر

یکی از مسائلی که همواره مورد انتقاد قرار گرفته حفاریهای وقت و بی وقتی بوده که درست مقارن ایام سفرهای گردشگری نوروز و تابستانی در سطح شهر شیراز از سوی دستگاه های مختلف شروع شده و بنا بر ضرورت تلاشی برای تسریع در عملیات اجرایی آن نیز نمی شود و همواره گردشگرانی که وارد این شهر شده از حفاریها انتقاد می کنند که در شیراز همیشه در حال انجام است.

باید در نظر داشت که هیچ یک از شهروندان از توسعه که زمینه تحقق آن همین حفاریهاست گلایه ای ندارد اما زمانیکه کند و کاوها بیشتر از زمان مقرر به طول بینجامد و تلاشی برای تسریع آن نیز صورت نگیرد حفاریها نه تنها پیش زمینه رشد و توسعه قلمداد نمی شود بلکه به عنوان عاملی برای سرگردانی و گرفتاریهای مردم هنگام عبور و مرور در سطح شهر به حساب می آید و این امر به هیچ عنوان برای مسافران خوشایند نیست که هنگام بازدید از اماکن گردشگری سطح شهر مرتب با حفاریها و کند و کاو مواجه شوند.

نمونه ای عملیاتهای شهری شیراز

به گزارش مهر، با این تفاسیر مسئولان حوزه گردشگری و سفرهای تابستانه کشور چندی پیش زمانی که اعلام کرد که زیرساختهای گردشگری کشور برای حضور مسافران تابستانه آماده شده باید با کمی تامل در شرایط، استانها و شهرهای مقصد سفر را تا حدودی بررسی می کردند تا متوجه شوند که هنوز در برخی از شهرهای مهم نظیر شیراز زیرساخت چندانی آماده حضور مسافران نشده است.

به هر ترتیب برای آماده سازی شرایط هنوز زمان باقیست و مسئولان مرتبط در استان فارس برای ایجاد وضعیت مطلوب جهت حضور مسافران تابستانه می توانند اقدامات لازم را انجام دهند تا بدین ترتیب جاذبه برای حضور در سالهای بعد مسافران در شیراز نیز ایجاد شود.