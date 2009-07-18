به گزارش خبرنگار مهر، تدوین این فیلم به پایان رسیده و صداگذاری را مجید یوسفی انجام میدهد. پیروز ارجمند برای این فیلم 90 دقیقهای موسیقی میسازد. "جستجو در مه" آخر تیرماه برای پخش آماده میشود.
داستان این فیلم درباره دو دوست است که پدرانشان قول میدهند اگر شاگرد اول شوند برایشان دوچرخه بخرند. یکی از پسرها شاگرد اول میشود و دیگری شاگرد دوم و این آغاز ماجراها است.
میرطاهر مظلومی، شیوا خنیاگر، پریسا گلدوست، نسرین خسروانی، اصغر نوبخت، داریوش سلیمی و کیانوش گرامی بازیگران این فیلم هستند و سهند جاهدی و آرش سلیمی نقش نوجوانهای قصه را بازی میکنند.
سایر عوامل عبارتند از نویسنده: امیرمهدی صادقی، تدوین: ر.حسینی، تصویربردار: علاءالدین کنگرلو، صدابردار: مجید یوسفی، چهرهپرداز: فهیمه اکرمی، طراح صحنه و لباس: حمیدرضا رفیعینژاد، تهیهکننده: محسن آقاخان، محصول شبکه دو.
حسینی پیشتر فیلمهای تلویزیونی "سایه روشن"، "پایان تاریکی" و "همسفر خاموش" را کارگردانی کرده است. پیروز ارجمند برای فیلمهای سینمایی "گرگ و میش"، " نیما یوشیج" ،"جوجه اردک من" ،" راز پرواز"، "خواب سفید"، " زیستن"، "سفر سرخ"،" سفره ایرانی"، "شور عشق"، "غاز مهاجر"، "پسر مریم " و "سفر به چزابه" موسیقی ساخته است.
نظر شما