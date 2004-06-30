كاررا بايددراصفهان تمام كنيم

رسول خطيبي مهاجم تيم فوتبال سپاهان با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" گفت: بازيهاي سپاهان واستقلال به دليل خصوصيات هجومي هردوتيم همواره پرگل وتماشايي بوده واميدوارم دراين بازي هم تماشاگران ازديدن يك بازي جذاب وپرگل لذت ببرند.

خطيبي افزود: تيم ما ازهرنظربراي مسابقه فينال آماده است وبا وجود اينكه كارسختي مقابل استقلال پيش روداريم، ولي با حمايت تماشاگران تلاش خواهيم كرد، كاررا دراصفهان يكسره كنيم وبا خيالي آسوده به فكربازي برگشت باشيم.

مهاجم تيم سپاهان درباره وضعيت استقلال ونتايج خوب اين تيم درجام حذفي اظهارداشت: استقلال با شايستگي تااين مرحله بالا آمده است وقطعا نمي خواهد مثل ليگ برترقهرماني را درروزآخرازدست بدهد. البته سپاهان هم درليگ فصل ناموفقي را سپري كرد و درصدد است تا درجام حذفي شايستگيهايش را ثابت كند. بااين شرايط تصورمي كنم كسي نمي تواند نتيجه اين فينال را ازقبل پيش بيني كند وهردوتيم به يك اندازه شانس قهرماني دارند.

خطيبي تصريح كرد: اميدوارم تمام بازيكنان سپاهان قدراين لحظات را بدانند وروزبازي تمام تلاش خود را براي شكست استقلال بكاربگيرند تا بارديگربتوانيم بعنوان نماينده ايران درليگ قهرمانان آسيا حضوريابيم.