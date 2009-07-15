هفت هزار مدرسه بالای 30 سال قدمت در کرمان وجود دارد

احمد فتحی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: به رغم عزم جدی دولت و همراهی مجلس در بحث بازسازی و مقاوم سازی که ظرف چهار سال گذشته انجام شده است به دلیل حجم بالای کار مقاوم سازی تمام مدارس در کوتاه مدت امکان پذیر نیست.

رئیس آموزش و پرورش کرمان با اشاره به رویکرد آموزش و پرورش در زمینه مقاوم سازی مدارس گفت: در دولت نهم اقدامات متعددی در خصوص ساخت مدارس مقاوم و بازسازی این مکانها صورت گرفته است اما با این وجود هنوز در استان هفت هزار مدرسه با قدمت بالای 30 تا 40 سال وجود دارد که باید مقاوم سازی شوند.

وی با اشاره به افزایش 3.5 برابری اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش طی سالهای اخیر گفت: در حقیقت در حال حاضر شاهد رشد 350 درصدی اعتبارات عمرانی آموزش و پرورش در کرمان هستیم.

فتحی با اشاره به شناسایی این مدارس خاطرنشان کرد: هرچند که در زمینه مقاوم سازی مدارس در کرمان شاهد جهش مطلوبی هستیم اما با توجه به میزان اعتبارات و برنامه ریزی های زمانبندی شده در این زمینه پیش خواهیم رفت.

وی خواستار توجه بیشتر خیرین در خصوص مقاوم سازی مدارس شد و گفت: با کمک مردم و خیرین این امر مهم با سرعت بیشتر انجام خواهد شد.