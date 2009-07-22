موفقیت محققان کشور در تولید هیدروژن با 99/99 درصد خلوص

فیروزه تقوی مجری پروژه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: این محصول در گذشته بدون استفاده رها می شده که علاوه بر خطرات زیست محیطی موجب آتش سوزی می شده است.

وی هیدروژن را سوخت با ارزش و پاک توصیف کرد و افزود: با استفاده از روش فشرده سازی موفق به تولید هیدروژن با خلوص 99/99 درصد شدیم. خلوص هیدروژن به دست آمده در حدی است که می توان برای کالیبره کردن (درجه بندی) دستگاههای حساس آنالیز مواد از آن استفاده کرد.

تقوی یکی از انرژیهای مهم آینده در جهان را هیدروژن ذکر کرد و اظهار داشت: در این زمینه ایران نیز فعالیتهایی را آغاز کرده است که از آن جمله می توان به اقدامات سازمان انرژیهای نو ایران (سانا) اشاره کرد. محققان این سازمان در جهت هیدروژنیزه کردن موتورها طرحهایی را در دست اجرا دارند.

مجری طرح به کاربردهای هیدروژن تولید شده اشاره کرد و گفت: در تحقیقات انجام شده در بخش R&D شرکت کلرپارس تبریز موفق به تولید این سوخت پاک شدیم که علاوه بر استفاده در جت به عنوان سوخت می توان در تولید دارو، احیا سنک معدن، فرآوری مواد غذایی، پالایش ذغال سنگ، احیای سولفیت و پیلهای سوختی از آن استفاده کرد.

وی با تاکید بر اینکه برای خالص سازی هیدروژن از روش الکترولیز استفاده شد، ادامه داد: در روشهایی که در مجتمع های پتروشیمی استفاده می شود با استفاده از گاز طبیعی اقدام به خالص سازی هیدروژن می کنند که این روش ناخالصی های زیادی را تولید می کند ولی در این روش با استفاده از زئولیت ها و نوعی کاتالیست، هیدروژنی با خلوص 99/99 درصد تولید می شود و ضایعات این روش رطوبت و اکسیژن است.