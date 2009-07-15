استان زنجان مقام دوم پیشرفت ساخت مسکن مهر را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد صبح چهارشنبه در جلسه شورای مسکن استان با اشاره به تاکید رئیس جمهوری و اعضای هیئت دولت برای ساخت واحدهای مسکونی مهر، گفت: دولت در جهت سرعت بخشیدن به اجرای این طرح و خانه دار شدن اقشار کم درآمد و آسیب پذیر جامعه تلاش می کند.

وی اجرای طرح مسکن مهر در کشور را از اولویتهای کاری دولت عنوان کرد و ادامه داد:‌ ساخت واحدهای مسکونی مهر از اقدامات مهم دولت نهم در جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر پذیر است که با اجرای آن بخش عظیمی از مشکلات مردم در این بخش برطرف می‌شود.

رئوفی نژاد از تشکیل کمیته تسهیلات بانکی با حضور هفت بانک خبر داد و اظهار داشت: برای سرعت بخشیدن به اعطای تسهیلات بانکی به واجدین شرایط دریافت مسکن مهر،‌ بانک مسکن به عنوان پرداخت کننده تسهیلات انتخاب شده است

استاندار زنجان تاکید کرد:‌ با مشخص شدن میزان اعتبار اختصاص یافته به این بخش، دیگر بانکها نیز باید در اعطای تسهیلات، به تعهدات خود در این زمینه عمل کنند.

رئوفی نژاد با اشاره به برگزاری سمینار مشترک استانداران سراسر کشور به تاکید مجدد رئیس جمهور و اعضای هیئت دولت پیرامون مسکن مهر، آن را از اولویتهای کاری دولت برشمرد و گفت: اعضای هیئت دولت و شخص رئیس جمهور در جهت سرعت بخشیدن به خانه دار شدن واجدین شرایط مسکن مهر تلاش بی وقفه ای دارند.

وی در ادامه از تشکیل کمیته تسهیلات بانکی با حضور7 بانک خبر داد و تصریح کرد: جهت سرعت بخشیدن به اعطای تسهیلات بانکی بانک مسکن به عنوان بانک پرداخت کننده تسهیلات انتخاب شد و نیز میزان اعتبار سال87 مشخص شده و بانکها موظفند به تعهدات خود در این زمینه عمل کنند.

استاندار زنجان در ادامه به تاکید رئیس جمهور به بحث حاشیه‌نشینی اشاره کرد و افزود: ما باید این سکونتگاه‌ها را بپزیریم و چاره‌ای جز ساماندهی این زمین‌ها وجود ندارد و دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز بعد از ساماندهی و قانونمند کردن این واحدها موظف به ارائه خدمات هستند

رئوفی نژاد همچنین در ادامه از روند واگذاری درآینده به دو شیوه خبر داد و تاکید کرد: در آینده علاوه بر تعاونیهای مسکن مهر، گروههای چند نفره نیز می توانند در صورت احراز شرایط نسبت به آماده سازی مسکن مهر اقدام نمایند.