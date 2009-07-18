"زهرا؛ فصلی از کتاب رسالت" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان، متفکران، روحانیان و ادیبان مسلمان و غیر مسلمان درباره حضرت فاطمه زهرا(س) بسیار سخن گفته‌اند و به مدد کشف و شهود، تحقیق و مطالعه جرعه‌ای از کوثر بیکران حقیقت وجودی حضرتش نوشیده‌اند و به بشر نوشانده‌اند.

پژوهش درباره حضرت زهرا و شناخت او همواره مستمر است و پایان‌ناپذیر، زیرا رحمت عام و خاص حقیقت متعال و جمال مطلق همواره ساری و جاری است و هرگز پایان نمی‌پذیرد.

امام موسی صدر یکی از پویندگان راه شناخت دختر پیامبر است و این کتاب قسمتهایی از ره آورد اوست، از سیری که توفیق تماشای شکوه و جمال حضرت فاطمه را یافته است.

امام موسی صدر در تألیف این کتاب درحالی که با ساختار طایفه و چند دینی لبنان و حفظ وحدت میان مسئولان اعتقاد دارد اما لحظه‌ای از بیان اصول و مبانی اعتقادی خود عدول نمی‌کند.

نمونه راستین زن مسلمان، ام ابیها، همسر علی، فاطمه در راه دانش اندوزی، جهاد پی گیر، فاطمه در محراب عبادت و کوثر از جمله موضوعاتی هستند که در این کتاب به آنها پرداخته شده است .