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۲۷ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۱۱

"زهرا؛ فصلی از کتاب رسالت" منتشر شد

کتاب "زهرا؛ فصلی از کتاب رسالت" مقدمه کتاب معروف "فاطمة الزهراء وتر فی غمد" نوشته امام موسی صدر از سوی مؤسسه فرهنگی و تحقیقاتی امام موسی صدر توسط مؤسسه نشر شهر در قطع پالتویی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان، متفکران، روحانیان و ادیبان مسلمان و غیر مسلمان درباره حضرت فاطمه زهرا(س) بسیار سخن گفته‌اند و به مدد کشف و شهود، تحقیق و مطالعه جرعه‌ای از کوثر بیکران حقیقت وجودی حضرتش نوشیده‌اند و به بشر نوشانده‌اند.

پژوهش درباره حضرت زهرا و شناخت او همواره مستمر است و پایان‌ناپذیر، زیرا رحمت عام و خاص حقیقت متعال و جمال مطلق همواره ساری و جاری است و هرگز پایان نمی‌پذیرد.

امام موسی صدر یکی از پویندگان راه شناخت دختر پیامبر است و این کتاب قسمتهایی از ره آورد اوست، از سیری که توفیق تماشای شکوه و جمال حضرت فاطمه را یافته است.

امام موسی صدر در تألیف این کتاب درحالی که با ساختار طایفه و چند دینی لبنان و حفظ وحدت میان مسئولان اعتقاد دارد اما لحظه‌ای از بیان اصول و مبانی اعتقادی خود عدول نمی‌کند.

نمونه راستین زن مسلمان، ام ابیها، همسر علی، فاطمه در راه دانش اندوزی، جهاد پی گیر، فاطمه در محراب عبادت و کوثر از جمله موضوعاتی هستند که در این کتاب به آنها پرداخته شده است .

کد مطلب 912953

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