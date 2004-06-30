سپاهان ليست فروش ندارد

به گزارش خبرنگار" مهر" عباس رمضاني سرپرست باشگاه سپاهان اصفهان دراين خصوص گفت: باشگاه سپاهان تا امروز هيچگونه ليست فروشي را اعلام نكرده وطرح اينگونه مسايل پيش ازبازي فينال جام حذفي تنها به جهت تضعيف روحيه تيم ما صورت مي گيرد.

رمضاني افزود: افرادي كه درليست اين نشريه آورده شده، همگي با باشگاه سپاهان همكاري دارند وبطورمثال هدايت شهرياري و سلمان تاجدارتا يكسال ديگربا باشگاه قرارداد دارند وشرايط مالي رضا حسن زاده نيزبراي ادامه همكاري به هيات مديره منعكس شده است.

سرپرست سپاهان ادامه داد: باشگاه سپاهان بدون هماهنگي باآقاي كاظمي بازيكني را جذب نكرده وحضوربازيكناني نظيررحمتي و آقايي نيزبا نظرمستقيم ايشان صورت گرفته است. درخصوص عباس آقايي ذكراين نكته ضروري است كه خريد اين بازيكن بهترين خريد ما بوده كه بدون كمترين جنجالي به سپاهان آمد.

وي باتاكيد بررعايت اصول جوانمردانه ازسوي هردوتيم درديدارنهايي جام حذفي تاكيد كرد: با شناختي كه ازهردوتيم درميان اهالي فوتبال وجود دارد، همگي انتظاربازي جوانمردانه وبدورازجنجالهاي رايج را دارند. اما دراين ميان برخي نشريات مي كوشند تا با ارايه اطلاعات نادرست وحاشيه سازي اين مساله را كمرنگ نمايند. بهرحال جذابيت فوتبال به پيروزيها وشكستهااست وما نيز همچون استقلال براي پيروزي تلاش مي كنيم، اما اجازه نخواهيم داد تا روح جوانمردي فداي قهرمانيهاي زود گذرشود وبهمين خاطرتمام تلاش خود را بكارخواهيم گرفت بتوانيم بدورازجنجالهاي رايج به قهرماني دست يابيم.

رمضاني درمورد داوراين مسابقه گفت: هنوزقاضي اين ديدارمشخص نشده وما نيزحساسيت زيادي برروي اين مساله نشان نداده ايم،اما قطعا فدراسيون فوتبال به توجه به حساسيتهاي موجود فرد مناسبي را براي قضاوت اين مسابقه درنظرخواهد گرفت تابازي دركمال انصاف برگزارشود.