سه کمیته موقت جدید در کنفدراسیون فوتبال آسیا تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، کمیته موقت برای فدراسیون‌های عضو، کمیته موقت برای باشگاه‌های حرفه‌ای و کمیته موقت برای لیگ‌های حرفه‌ای به مشاوران مهمی برای کمیته اجرایی تبدیل خواهند شد.

کمیته موقت فدراسیون‌های عضو با ریاست محمد خلفان الرومیتی به تصویب رسید و قرار شد کمیته موقت باشگاه‌های حرفه‌ای که 142 باشگاه حرفه‌ای در آسیا را پوشش می دهد با مدیریت "بن بکلی" مدیر عامل فدراسیون فوتبال استرالیا آغاز به کار کند.

"نان یونگ"، دبیرکل فدراسیون فوتبال چین نیز ریاست کمیته موقت لیگ‌های حرفه‌ای را بر عهده گرفت که شامل لیگ‌های حرفه‌ای در سراسر آسیا می شود. اعضا این کمیته‌ها در مراحل بعدی انتخاب می شوند.



