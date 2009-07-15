میزان تولید محصول جو در گلستان چهار برابر رشد داشته است

غلامرضا شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: پیش بینی می شود در سال جاری بیش از 200 هزار تن محصول جو در استان برداشت شود که نسبت به سال زراعی قبل 400 درصد رشد دارد.

وی اظهار داشت: درسال زراعی جاری بیش از 102 هزار هکتار از مزارع استان به زیرکشت جو رفت که از این تعداد 16 هزار هکتار آبی و بقیه دیم است.

وی خاطرنشان کرد: این درحالیست که سال قبل 50 هزار هکتار از مزارع استان زیرکشت محصول جو بود که 55 هزار تن جو در استان تولید شد.

به گفته شریفی، جو یکی از غلات مهم در جهان است که به عنوان غذا مورد استفاده بشر و حیوانات قرار می گیرد و این گیاه علفی متعلق به خانواده گندمیان و دارای انواع زراعی و وحشی است.

کارشناس مسئول دفتر ذرت و محصولات علوفه ای سازمان جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: گونه های زراعی آن به دسته شش پر، چهار پر و دو پر تقسیم می شوند و سازمان جهادکشاورزی جهت حمایت از کشاورزان جو کار استان بیش از دو هزار و 704 تن بذور اصلاح شده و مقدار 14 هزار و 169 تن انواع کودهای شیمیایی بین کشاورزان توزیع کرده است.

وی یادآور شد: در استان گلستان کشت جو به علت سازگاری خوبی که با منطقه دارد، هرجایی از استان که برای کشت گندم و سایر محصولات مناسب نیست، جو کشت می شود.

وی عنوان کرد: در نقاط سردسیر کوهستانی و یا در قسمتهای عالی استان که دیم زار بوده و رطوبت خاک کم و بارندگی برای رشد گندم ناکافی است، جو می تواند جایگزین شود.