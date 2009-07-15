46 درصد جمعیت زنجان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ابراهیم شکیبی بعداز ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: در استان زنجان 111 هزار و 134 به صورت بیمه شده اصلی تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند که با احتساب افراد تحت پوشش بیمه شدگان در کل 46 درصد جمعیت استان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

وی ادامه داد: از تعداد کل بیمه شدگان استان زنجان 92 هزار و 297 نفر بیمه شده اجباری، هزار و 519 نفر بیمه شده اختیاری، سه هزار و 421 نفر تحت پوشش بیمه بیکاری و 47 هزار و 988 نفر بیمه حرف و مشاغل هستند.

شکیبی با بیان اینکه جامعه رسانه ای و مطبوعاتی در استان زنجان استقبال مطلوبی از بیمه تامین اجتماعی ندارند، تعداد بیمه شدگان در قالب بیمه نویسندگان را تنها 92 نفر عنوان کرد.

مدیرعامل بیمه تامین اجتماعی استان زنجان با تاکید بر نقش تاثیرگذار رسانه ها در توسعه فرهنگ بیمه در استان بیان کرد: در حال حاضر قالب عمده خبرنگاران و روزنامه نگاران استان تحت پوشش بیمه نیستند.

شکیبی در ادامه از فعالیت هفت شعبه دائم بیمه تامین اجتماعی در سطح استان زنجان خبر داد و گفت: همچنین چهار شعبه اقماری نیز در شهرک صنعتی، صائین قلعه، سلانیه و دندی فعال است.

وی افزود: در سال 87 بیش از 216 هزار مورد دفترچه بیمه در استان برای بیمه شدگان صادر شد که این آمار در سه ماهه اول امسال 551 هزار و 295 مورد است.

شکیبی با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی دو نوع تعهد بیمه ای "کوتاه مدت و بلند مدت" دارد، افزود: تعهد کوتاه مدت مربوط به درمان و بلند مدت نیز مربوط به بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان است.

وی در ادامه با اشاره به سفر دور دوم رئیس جمهوری به استان زنجان گفت: در سفر رئیس جمهور به استان هزار و 728 مورد نامه به تامین اجتماعی استان زنجان ارسال شد که به هزار و 416 مورد جواب مثبت و 112 مورد جواب منفی داده شد.

به گفته شکیبی در زمان حاضر 41 مورد از نامه های ارسال شده به تامین اجتماعی استان زنجان در دست اقدام است.

مدیرکل بیمه تامین اجتماعی استان زنجان، بر نهادینه شدن فرهنگ بیمه در جامعه تاکید کرد و گفت: رسانه ها در نهادینه کردن این امر مهم، نقش موثری دارند

شکیبی با تاکید بر اینکه باید تلاش شود تا تمام خانواده های ایرانی تحت پوشش بیمه قرار گیرند و از خدمات بیمه ای بهره مند شوند، افزود: با تحت پوشش قرار دادن بیمه ای افراد و گسترش خدمات ارائه شده از سوی سازمان تامین اجتماعی، می توان تا حدودی جلوی گسترش فقر در جامعه را گرفت.